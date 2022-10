Corina Crețu, diagnosticată cu cancer la sân: 'Mai am cinci ședințe de radioterapie. Dumnezeu m-a trimis la medic in timp'

Europarlamentarul Corina Crețu, fost comisar european, dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer la sân, la finalul lunii iulie. Între timp, a fost operată și urmează un tratament de radioterapie. Prim-vicepreședintele Pro România anunță că își va desfășura activitățile profesionale, chiar dacă în ultimele luni a fost nevoită să anuleze mai multe evenimente.

„Am decis in final sa vorbesc. Nu vreau sa dramatizez pentru ca nu e cazul. Dar articolul de mai jos mi-a dat curaj sa transmit un mesaj pe care îl aveam in suflet încă din vara si nu stiam cum sa procedez.

Am ales sa scriu aceasta postare pentru a putea sa ajut, sa îmi folosesc experiențele de viața pentru a atrage atenția asupra necesității de a a pune sănătatea pe primul loc și a avertiza asupra importantei controalelor de rutina.

Eram la final de iulie și asteptam cu nerăbdare vacanța. Îmi cumpărasem bilete de avion sa merg la Oradea, sa particip la ședința Biroului Executiv al PRO Romania Bihor.

Între timp, câteva analize, mai ales ca trecuse mult prea mult timp de la ultimele analize făcute.

“Operație de urgenta, nu are sens sa facem biopsie, e o mica tumoare care se vede, după forma, ca e cancer”.

Un cuvânt ca oricare altul, care nu însemna nimic pentru mine pana atunci.

Am început o noua călătorie.

Diagnosticul de la București s-a adeverit, dar biopsia a relevat faptul ca Dumnezeu m-a trimis la medic in timp. Faza incipienta. Deja după operație chirurgul mi-a spus sunt perfect sănătoasă, dar pentru siguranta și pentru a evita reapariția, va trebui sa fac și radioterapie.

Ca toate accidentele din viața mea, le-am luat așa cum erau, probleme pe care trebuie sa le rezolv pentru a putea merge mai departe.

Am continuat toate planurile mele, cu excepția concediului.

Mai am cinci ședințe de radioterapie.

Le mulțumesc tuturor care mi-au fost aproape: familie, prieteni, medici, personal medical.

Le mulțumesc tuturor organizațiilor civice care militează și lupta împotriva cancerului, mai ales împotriva descoperirii precoce a cancerului la san. Abia acum îmi dau seama de importanta acestor acțiuni si vreau sa ma implic in orice demers care le pot face pe femei sa conștientizeze ca fiecare zi contează.

Stiu, mereu avem ceva mai important de făcut, suntem stresate si obosite, de cele mai multe ori tot amânăm.

Va rog din suflet pe toate sa aveți grija de voi.

Eu voi continua sa îmi îndeplinesc responsabilitățile pe care le am in Parlamentul României si ca Prim-Vicepresedinte al PRO Romania. Mai determinata ca niciodată. Vreau sa fac bine, sa îmi ajut tara, sa folosesc tot ce am acumulat pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Îmi pare rău ca in aceasta vara i-am dezamăgit pe mulți cărora le promisesem ca ii vizitez.

Dar exista întotdeauna un nou început.

Cu o experiența de viața in plus, cu încredere, curaj și credința.

Și dacă in urma acestei postări măcar o singura persoana nu mai amâna controalele medicale, ma simt cu conștiința împăcată.

Mulțumesc tuturor, multă sănătate!”, scrie Corina Crețu pe Facebook.