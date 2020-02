Corina Crețu: Singura soluție în contextul actual este Raed Arafat Prim-Ministru!

Fostul comisar european Corina Crețu, europarlamentar Pro România susține varianta avansată de liderul partidului, Victor Ponta, ca Raed Arafat să fie desemnat prim-ministru.

„Într-o situație din ce in ce mai gravă, care ne sperie pe toți din cauza virusului care a declanșat pierderi de vieți omenești și o panică tot mai mare în rândul populației, sprijin cu toată convingerea propunerea lui Victor Ponta făcută Președintelui României de a- l numi pe Raed Arafat Prim-Ministru al țării. / https://bit.ly/2upi3ZR

Suntem în situația în care nu ne mai putem gândi la interesele de partid, ci trebuie să avem în vedere în primul rând viețile oamenilor. Prin Raed Arafat, cetățenii ar avea certitudinea că se face tot ce e cu putință ca acest virus să nu se răspândească, să fie izolat și că se va lucra cu profesionalism, oamenii recăpătându-și astfel speranța și încrederea de care au atât de multă nevoie în momente dificile.

Am lucrat cu Raed Arafat și stiu câte a făcut pentru sistemul sanitar din România. Am adus ambulanțe în toate județele țării și echipamente în caz de dezastre naturale (incendii, cutremure, inundații) pe fonduri europene, am modernizat sistemul 112 și ar fi făcut mult mai multe dacă ar fi fost lăsat.

În plus, e un om în care românii au încredere și un partener respectat în Europa și nu numai, într-un domeniu stringent în întreaga lume, cu precădere în acest moment.

Haideți să sprijinim cu toții ideea Președintelui PRO România!

Eu consider că este singura soluție în contextul actual: Raed Arafat Prim-Ministru!”, a scris Corina Cretu pe Facebook.