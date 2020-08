Corina Crețu: 'Sunt dispusă să îmi folosesc experienţa de europarlamentar şi comisar european pentru a ajuta municipalităţile să se dezvolte'

Europarlamentarul Corina Creţu a declarat, vineri, la Târgu Mureş, că la alegerile locale oamenii trebuie să îi voteze pe cei care au demonstrat că au făcut ceva şi care au proiecte vizibile pentru viitor, arătând că este dispusă să îşi folosească experienţa de europarlamentar şi de fost comisar european pentru a ajuta municipalităţile să se dezvolte.

"În alegerile locale, mureşenii vor avea de ales modul în care doresc să trăiască în următorii ani (...). Am discutat cu domnul primar (n. r. Dorin Florea, care acum candidează la Consiliul Judeţean) despre proiectele pe care le are în derulare şi viziunea pentru judeţul Mureş, de aceea cred că a sosit momentul să se depăşească luptele politice, amatorismul şi în alegeri oamenii să voteze pentru cei care au demonstrat că au făcut ceva şi care au proiecte vizibile pentru viitor. Am discutat prin perspectiva funcţiei pe care sper că o va avea, aceea de preşedinte al Consiliului Judeţean, a fost un primar foarte bun, se vede în Târgu Mureş, acum este cazul să se extindă şi la nivelul judeţului (...) Eu sunt dispusă să îmi folosesc experienţa ca europarlamentar acum şi de fost comisar european pentru a ajuta municipalităţile să se dezvolte, pentru că este vorba despre îmbunătăţirea vieţii oamenilor", a declarat Corina Creţu, potrivit agerpres.ro.

În calitatea sa de responsabil Pro România pe zona Transilvaniei, Corina Creţu a precizat că a discutat la Târgu Mureş cu primarul municipiului, Dorin Florea, care candidează independent sprijinit de către această formaţiune politică la preşedinţia CJ Mureş, şi cu consilierul acestuia, Claudiu Maior, candidatul Pro România la Primăria Târgu Mureş, despre proiectele importante ale municipalităţii, precum şi cele ale judeţului.

"Am discutat despre dezvoltarea regiunilor periurbane, este un proiect foarte important, de a lega atât Târgu Mureş cât şi Sighişoara, Reghin, Ungheni de restul ţării, de a avea drumuri de calitate. Am discutat despre proiectul de mobilitate şi am discutat despre agenda urbană. În calitate de comisar european am lansat această provocare tuturor guvernelor din statele membre de a acorda bani direct oraşelor. De aceea sper ca şi candidatul Pro România la Primăria Târgu Mureş, domnul Claudiu Maior, să câştige pentru că este evident că are experienţă şi va putea să se bată pentru o sumă cât mai mare din fonduri europene pentru dezvoltarea oraşului. Cred că primarii ştiu cel mai bine şi autorităţile locale, în general, ştiu cel mai bine unde şi cât trebuie să investească decât cei de la Bucureşti şi mult mai bine decât cei de la Bruxelles. Asta pentru că nevoile sunt specifice pentru fiecare oraş", a precizat Corina Creţu.

Primarul Dorin Florea, care a anunţat că va candida la preşedinţia la CJ Mureş, a arătat că este bine pentru o administraţie locală şi judeţeană să aibă uşile deschise la Bruxelles, atunci când aceasta are temele bine făcute.