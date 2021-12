Corina Martin, fost preşedinte al ANAT, este noul consul onorific al Republicii Kazakhstan la Constanţa

Corina Martin, fost preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), a fost marţi învestită consul onorific al Kazakhstanului la Constanţa, în cadrul unei recepţii oficiale, anunță news.ro.

La eveniment a fost prezent şi ambasadorul Republicii Kazakhstan în România, Nurbakh Rustemov.

"Este o distincţie care vine ca o recunoaştere a eforturturile mele de foarte mulţi ani de promovare şi de deschidere a relaţiilor bilaterale între operatorii de turism din România şi cei ai altor ţări. De data aceasta vorbim de Republica Kazahstan, este este parteneriat pe care l-am început cu mai mulţi ani în urmă. Numirea mea ca şi consul onorific al Republicii Kazakhstan la Constanţa este considerat un moment foarte special pe care îl îmbrăţişez cu foarte multă mândrie, dar consider că munca mea de acum începe, pentru că am o dublă misiune: aceea de a promova România în Kazahstan, dar şi aceea de a promova Kazahstan în Constanţa şi în România. Am să fac tot ceea ce ştiu mai bine, pentru că iau această numire ca pe o misiune de credinţă şi sunt convinsă că vom deschide împreună cu echipa Ambasadei din Bucureşti dar şi cu echipa Ambasadei României din Kazahstan, din Nur-Sultan, foarte multe oportunităţi de colaborare economică, şi în domeniul cultural şi cel al turismului, unde deja avem planuri foarte mari", a declarat Corina Martin, la recepţia de învestire.

Corina Martin este proprietar al agenţiei de turism Mistral Tours şi a fost preşedinte al ANAT între 2009 şi 2013.

În prezent este preşedinte de onoare al Asociaţiei Patronale RESTO Constanţa.

În urmă cu o lună, din poziţia de proprietar al agenţiei de turism Mistral Tours, Corina Martin îşi anunţa intenţia de a înfiinţa o filială în Kazahstan şi de a lansa zboruri charter între Constanţa şi Almaty

Republica Kazakhstan sărbătoreşte 30 de ani de declararea independenţei.

Consulatul Onorific al Republicii Kazakhstan la Constanţa va avea sediul la Staţia Pornire Telegondola Mamaia.