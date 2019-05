Corneliu Papură: 'Mi se pare injust rezultatul, cel puţin meritam să înscriem'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 0-2, că rezultatul i se pare injust, potrivit news.ro.

“Eram încrezător că vom reuşi un rezultat pozitiv, am simţit jucătorii capacitaţi pentru acest joc. Mi se pare injust rezultatul, cel puţin meritam să înscriem. Regretul este în seara asta că pentru publicul care a venit un am înscris. Ne-am creat ocazii destul de bune. Trebuie să fim încrezători în potenţialul nostru, pentru că am arătat un potenţial destul de bun în faţa unei echipe de pe locul doi care nu ne-a fost cu nimic superioară”, a spus Papură la Digi Sport.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I. Golurile au fost marcate de Florin Tănase ’34 (penalti) şi Dennis Man ‘90+5.