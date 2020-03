Coronavirus - Gala Met, unul dintre cele mai importante evenimente anuale din industria modei, a fost amânată

Gala Met, unul dintre cele mai importante evenimente anuale din industria modei, a fost amânată sine die din cauza pandemiei de coronavirus, a anunţat luni Anna Wintour, gazda acestui faimos eveniment monden newyorkez, informează AFP.

Redactorul şef de la Vogue a legat această amânare de decizia responsabilă şi inevitabilă a Muzeului Metropolitan de a-şi închide porţile până la o notificare ulterioară, într-o scrisoare deschisă postată pe site-ul revistei.Programată să se desfăşoare pe data de 4 mai, Gala Met este o seară caritabilă, organizată anual în beneficiul The Costume Institute, un departament al muzeului cu buget propriu, care nu primeşte finanţare de la Met.Creată în 1948, Gala a fost mult timp un eveniment rezervat înaltei societăţi din New York, principala sursă de patronaj pentru Met.Evenimentul s-a deschis progresiv unui public mai larg începând cu anii '70, înainte de a se transforma total după preluarea de către Anna Wintour a rolului de gazdă în 1995.Ea a făcut din Met Gala un eveniment destinat celebrităţilor, adaptat erei reţelelor de socializare şi democratizării modei, până la punctul în care rivalizează cu Oscarurile.Gala urma să fie co-prezidată de actriţele Meryl Streep şi Emma Stone, de dramaturgul, compozitorul şi actorul Lin-Manuel Miranda (musicalul "Hamilton"), de directorul artistic al colecţiilor pentru femei de la Louis Vuitton, Nicolas Ghesquiere, şi de Anna Wintour.Expoziţia de la The Costume Institute din acest an, a cărei tematică ar fi fost, în mod tradiţional, şi cea a Met Gala, urma să îşi deschidă porţile pentru public la 7 mai şi să le închidă pe 7 septembrie.