Coronavirus pe o navă a marinei taiwaneze - Ministrul Apărării își cere scuze și este gata să demisioneze

Ministrul apărării din Taiwan şi-a cerut scuze şi s-a declarat dispus să demisioneze după apariţia unui focar de coronavirus pe o navă a marinei care a făcut luna trecută o deplasare în zona Pacificului, în timp ce numărul cazurilor de contaminare de pe insulă este în cădere liberă, relatează marţi agenţia Reuters potrivit Agerpres.

Un total de 27 de marinari au fost confirmaţi până acum ca fiind infectaţi cu noul tip de virus, în urma unei "vizite de prietenie" a trei nave taiwaneze în insula Palau din Pacific, unul din cele 15 state care au relaţii diplomatice oficiale cu Taiwanul.Într-o conferinţă de presă, ministrul Yen Teh-fa şi-a cerut scuze opiniei publice pentru apariţia respectivului focar şi a făcut o plecăciune adâncă, flancat de ofiţeri de rang înalt."I-am cerut preşedintelui Tsai să mă sancţioneze, iar preşedintele a cerut Ministerului Apărării să înfrunte cu onestitate cele întâmplate şi să reflecteze profund", a spus Yen, menţionând că va accepta orice sancţiune, inclusiv demiterea.Preşedinta taiwaneză Tsai Ing-wen a promis că cei responsabili vor fi traşi la răspundere şi nu va exista nicio încercare de muşamalizare.Ministrul Yen a asigurat că s-au realizat acţiuni preventive înainte de plecarea navelor, dar au fost unele "deficienţe" şi unele măsuri de control nu au fost implementate în mod adecvat.Guvernul din Taipei încearcă să-i depisteze pe miile de oameni care s-ar fi putut afla în contact cu aproximativ 700 de marinari participanţi la misiunea din Palau, care au debarcat în Taiwan înainte de confirmarea cazurilor de contaminare. Centrul taiwanez pentru controlul bolilor a trimis circa 200.000 de sms-uri către persoane care ar fi putut avea contact cu marinarii.Înainte de a anunţa, sâmbătă, cazurile de infectare din rândul marinarilor, Taiwanul împlinise trei zile fără cazuri noi, iar pe unele clădiri din Taipei a fost proiectat mesajul "ZERO", în semn de sărbătoare.În ce-l priveşte, micul Palau (circa 18.000 de locuitori) nu are cazuri confirmate de coronavirus de tip nou, iar guvernul de la Ngerulmud a afirmat că nu sunt motive de preocupare în ce priveşte cazurile din rândul marinarilor taiwanezi întrucât "sunt slabe şanse ca virusul de pe nave să fi provenit din Palau".Taiwanul (24 milioane de locuitori) a avut relativ succes în războiul cu coronavirusul, adoptând din timp măsuri de depistare şi prevenţie, şi a raportat în total 425 de cazuri şi şase decese, mult mai puţin decât vecinii săi.Separat din punct de vedere politic de restul Chinei de şapte decenii, Taiwanul, care îşi are propriile monedă, drapel, armată, diplomaţie şi guvern, nu este considerat totuşi stat independent decât de un grup restrâns de capitale, al căror număr a scăzut în ultimii ani.