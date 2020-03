Coronavirus - Viţa de Vie lansează cu uşile închise noul single 84-85

Formaţia Viţa de Vie va lansa, miercuri, cu uşile închise, noul single "84 - 85 (Muzica nu moare niciodată)", o preluare a melodiei "84 - 85" de la Subcarpaţi, în încercarea de a se adapta noilor condiţii impuse de situaţia actuală, pandemia de coronavirus potrivit news.ro.

Datorită măsurilor de prevenţie a răspândirii virusului COVID-19, muzicienii de la Viţa de vie au transmis că nu vor anula evenimentul, ci va avea loc cu uşile închise şi îl vor transmite integral pe pagina de Facebook, al ora 18.00.

"Cu părere de rău, nu putem fi împreună la lansarea noului single "84-85/Muzica nu moare niciodată", programata pe 18 martie la @Qreator. Noi nu abandonăm însă, nu punem instrumentele în cui, ci încercăm să ne adaptăm din mers noilor condiţii, luptând cu ce arme avem. Aveţi grijă de voi, respectaţi regulile de igienă şi evitaţi pe cât posibil locurile aglomerate. Şi nu fiţi supăraţi, ne strângem noi cu toţii în vremuri mai bune", au precizat artiştii.

"Anul trecut am făcut un battle muzical cu Subcarpaţi, eveniment în cadrul căruia trebuia să interpretăm câteva melodii de-ale lor, în stilul nostru. Încă de la prima audiţie, 84 - 85 ne-a intrat adânc în suflete şi nu a mai ieşit. Am reuşit să o reorchestrăm într-o variantă care ni se potriveşte mănuşă şi care cred că evidenţiază frumuseţea ei universală", spun membrii formaţiei.

Cântecul are la bază o veche melodie lăutărească, "Cristina", care a mai fost adaptată de Maria Răducanu şi de Robin and the Backstabbers.

"E foarte interesant cum cel puţin 4 artişti, din zone muzicale total diferite, au fost atraşi de-a lungul timpului de acest cântec, aparent banal. E ceva acolo care ne-a strâns pe toţi ca pe nişte insecte în jurul becului. Maria (Răducanu) a cules melodia din folclorul urban, însă pe noi ne-a “virusat” varianta Subcarpaţi, care se îndepărtează mult de original, păstrând doar o mică temă din refren. De la ei am preluat noi şi am dus lucrurile mai departe, ca un fel de “telefonul fără fir”. Şi poate că varianta noastră va genera la rândul ei alte variante şi va influenţa alţi artişti. De aici şi titlul piesei, Muzica nu moare niciodată", a declarat Adrian Despot.

Tot în cadrul evenimentului de lansare de miercuri va avea loc şi primul atelier live al unei producţii VDV.

"Tehnic, am realizat un cântec foarte intens şi foarte dens în influenţe. Este bazat pe o veche melodie lăutărească, înnobilată cu accente folclorice româneşti şi bizantine, armonizată în stil celtic, pe un fond ritmic southern rock. La o primă citire a înşiruirii de mai sus, pare că elementele enumerate nu au nicio legătură între ele. Dar dă play şi ai să vezi cum lucrurile încep să se lege ca prin magie, nimic nefiind forţat, totul curgând de la sine cursiv, într-un mod metafizic, ancestral. Profitând de această diversitatate culturală, în cadrul lansării vom face un atelier, botezat Walkthrough, când vom extrage pe rând toate temele şi le vom exemplifica live, povestindu-le originile şi influenţele, reasamblând apoi piesa pe layere", explică solistul Adrian Despot.