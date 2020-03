Coronavirusul blochează economia! Strigăt de disperare al patronilor români

IMM-urile româneşti sunt în colaps din cauza coronavirusului, afacerile sunt la un pas de faliment, iar mii de români sunt trimişi în concediu fără plată. Cei mai afectați par să fie cei care au afaceri în domeniul HORECA sau în saloane de înfrumusețare.

Espresoarele de cafea nu se opreau niciun minut în urmă cu o săptămână în cele 15 cafenele din țară pe care le deține Bogdan, un tânăr afacerist din Cluj. Acum abia dacă se mai simte miosul cafelei și asta abia atunci când sunt solicitari de livrare la domiciliu.

Bogdan Ciocian și-a trimis 100 de angajați acasă, în șomaj tehnic și a mai păstrat doar câţiva pentru partea de livrări. Spune că doar o lună poate să își susțină afacerea în acest fel.

„A venit ca un tavalug peste toată industria asta de HORECA. (...) Noi am solicitat tuturor băncilor cel puțin șase luni de suspendare a acestor rate. (...) Unii proprietari ne-au spus că dacă nu plătim chiria va fi reziliat contractul de închiriere. (...) Este nevoie de un ajutor clar din partea statului”, spune Bogdan Ciocian, CEO al unei cafenele.

Visul lui de a-și crește afacerea s-a transformat rapid în necesitatea de a limita pierderile provocate de criza virsului chinezesc.

Într-o singura cafenea înainte se vindeau peste 400 de produse pe zi, iar acum abia dacă vinde cinci pungi de cafea. Afacerea lui suferă deja pierderi de nivelul sutelor de mii de euro.

„În acest moment suntem capabil să mai susținem salariile celor peste 100 de angajați pe care îi avem undeva la o lună, 45 de zile, fără un ajutor consistent din partea statului va fi imposibil să plătim mai mult de atât”, a mai spus Bogdan.

Și saloanele de înfrumusețare au de pierdut acum. Unii și-au investit toți banii ca să își deschidă o afacere în domeniu, iar acum nu mai au ce mânca, dacă luă, în calcul ceea ce scrie pe Facebook Daniel, un tânăr frizer din Cluj-Napoca.

„Am și eu o frizerie şi am deschis în noiembrie. Era singura mea sursă de venit. Din cauza virusului a trebuit să închid ca voi toți şi în aşa scurt timp nu am putut să îmi strâng un ban. În scurt timp nu voi mai avea bani să îmi cumpăr de mâncare, nu am din ce trai eu şi sora mea mai mică”, spune Daniel.

În urmă cu o săptămână, în salonul pe care îl deține Eduard era plin de lume. Ba mai mult, făcea cursuri de styling cu zeci de tineri, însă acum și-a trimis toți oamenii acasă pe termen nelimitat, în concediu fără plată.

„Aș putea spune că poate să însemne sfârșitul unor afaceri, unei meserii de-a dreptul. Nici pe vremea războaielor nu au fost închise saloanele. Nu știm încotro?! (...) De o săptămână suntem închiși, în continuare avem de plătit chirii, taxe, această afacere își plătea toate astea din mers. Nu avem de unde scoate acești bani”, spune Eduard Dăbîcan, director artistic la un salon de înfrumusetare.

Doar la acest salon vorbim despre pierderi de zeci de mii de euro pe săptămână.

În aceste condiții, antreprenorii cer soluții urgente din partea guvernaţilor iar dacă statul nu va interveni imediat afacerile lor şi economia românească se vor prăbuşi inevitabil.