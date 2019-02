Cosette Chichirău: 'Mă bucur că bugetul a fost adoptat în sfârşit, chiar dacă într-o procedură haotică şi neconstituţională'

Deputatul USR Cosette Chichirău a declarat că Legea bugetului de stat pe anul în curs, adoptată vineri în Parlament, are patru probleme, care vizează venituri prea optimiste, inflaţia, deficitul şi lipsa infrastructurii, ea precizând că unele chestiuni s-ar fi rezolvat dacă ar fi fost alocat mai mult timp dezbaterii acestui proiect, scrie Agerpres.

"Mă bucur că bugetul a fost adoptat în sfârşit, chiar dacă a fost adoptat într-o procedură haotică şi neconstituţională. În cinci zile a trecut prin comisii şi prin plen. (...) Şi, dacă am fi dezbătut încă o săptămână, probabil găseam soluţii mai bune. Aş vrea să vă spun patru probleme cu acest buget: unu - veniturile prea optimiste. La 33,5% din PIB, România nu a mai avut asemenea încasări din 1992. Sperăm că veţi avea noroc anul acesta. A doua problemă este inflaţia. Aţi creat inflaţie cu programul dumneavoastră de guvernare şi veţi crea şi anul acesta şi banii pe care îi daţi românilor cu o mână îi luaţi şi chiar mai mult. Românii ştiu că plătesc mai mult pe alimente şi energie. A treia problemă este deficitul. Ne-am fi dorit un deficit mai mic şi m-am bucurat să văd că ţintele dumneavoastră iniţiale erau mai mici. Dacă mai dezbăteam proiectul, cu siguranţă găseam bani pentru alocaţia pentru copii în altă parte şi am fi reuşit să păstrăm un deficit mai normal. A patra problema este lipsa infrastructurii", a afirmat Cosette Chichirău, în Parlament.

Ea i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să acorde Moldovei "un semn de bună-credinţă" prin începerea investiţiilor în această zonă a ţării.



"Deşi ne spuneţi că Moldova are acum prioritate, nu prea vă credem, pentru că începeţi Autostrada Moldova tot din Ardeal, iar în Iaşi nu avem absolut nimic. Şi, doamnă prim-ministru, vă rog să ne daţi un semn de bună-credinţă şi să începeţi investiţii şi din Iaşi. Poate aşa Moldova o să vă creadă că vreţi să faceţi ceva şi pentru ea", a mai spus Chichirău.



Vineri, plenul reunit al Parlamentului a adoptat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019. S-au înregistrat 275 de voturi "pentru", 122 - "împotrivă" şi două abţineri.