Cosmin Contra îl pune la punct pe Gică Hagi: 'Ianis Hagi nu e de echipa naţională' - VIDEO

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, la FRF TV Raport de Joc, că din punctul său de vedere Ianis Hagi (FC Viitorul) nu este pregătit în acest moment să vină la echipa naţională.

Gheorghe Hagi l-a criticat dur la 11 mai pe Cosmin Contra pentru că nu l-a convocat pe fiul său, Ianis Hagi, la echipe naţională şi nici pe Bogdan Ţîru, în schimb i-a chemat la lot pe fundaşii Ionuţ Nedelcearu, care s-a îmbătat în cantonamentul echipei Dinamo, şi Cosmin Moţi, care nu a evoluat în ultima perioadă la Ludogoreţ.

“Gică a avut o ieşire care nu era momentul pentru ea. Noi analizăm foarte serios ceea ce se întâmplă la echipa naţională. În momentul de faţă, eu sunt antrenorul echipei naţionale. Eu am hotărât ca filozofie şi prin prisma calităţilor anumitor jucători, în momenul de faţă Budescu şi Stanciu îmi dau mult mai multe decât mi-ar da Ianis Hagi din punct de vedere al filozofiei noastre. Este în lotul lărgit, este în atenţia noastră. Din punctul meu de vedere, antrenorul echipei naţionale, în momentul de faţă, Ianis Hagi nu este pregătit să vină la echipa naţională”, a spus Contra miercuri.

Tehnicianul a vorbit şi despre problemele medicale pe care le au unii jucători şi despre motivul absenţei lui Claudiu Keşeru şi Cosmin Moţi. “Keşeru şi Moţi încep pregătirea la echipa lor de club în 4 iunie. Am fost rugaţi de cei de la Ludogoreţ şi de jucători… Dacă îi chemam la echipa naţională nu aveau deloc vacanţă. Florin Andone are problemă la ochi, o miopie, pe 25 e programat la operaţie, după care trebuie să aibă un repaus de trei săptămâni. Răzvan Marin s-a accidentat cu o etapă înainte de a se încheia campionatul în Belgia. O entorsă cu ruptură de ligamente. Vlad Chiricheş s-a operat la umăr. Dragoş Grigore are o tendinită cu bursită destul de gravă, dacă venea erau mari şanse să se rupă tendonul lui Ahile. Am hotărât ca el să meargă la Roma să facă o recuperare foarte bună. Mihai Pintilii acum trei zile la antrenament a făcut ruptură”, a explicat selecţionerul.

El a precizat însă că există întotdeauna pregătite variante pentru situaţiile în care există accidentări. “Din punctul ăsta de vedere nu sunt probleme”.

Cosmin Contra a declarat că nu l-a convocat pe Ovidiu Hoban, după un sezon extraordinar pentru acesta, deoarece a vrut să vadă “alternative”. “Pe Ovidiu îl cunosc foarte bine”, a adăugat el.

În ceea ce îl priveşte pe Denis Alibec, component al FCSB, Contra crede că ar trebui să “schimbe peisajul”. “Denis cred că ar trebui să schimbe un pic peisajul şi să redevină acel jucător pe care îl ştim de la Astra. E un jucător talentat, care în orice moment poate să revină, dar depinde de el. Mi s-a părut să este un băiat care are capul pe umeri şi îşi doreşte să facă performanţă. Poate că este momentul pentru el să facă sacrificii şi să înceapă de la zero”.

Selecţionerul şi-ar fi dorit naturalizarea a doi jucători, Juan Culio şi Filipe Teixeira. “Dar au o vârstă şi cred că nu mai avem timp să-i naturalizăm”, a adăugat el.

Naţionala României va disputa în perioada următoare două partide amicale, cu Chile (31 mai, la Graz, pe Sportzentrum Graz-Weinzödl) şi Finlanda (5 iunie, stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti).