Cosmin Contra: Negativismul a revenit în jurul echipei naţionale

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, duminică, la Belgrad, într-o conferinţă de presă, că negativismul a revenit în jurul echipei naţionale, după ce România a remizat cu Muntenegru, în Liga Naţiunilor. Contra s-a referit la oamenii de fotbal, care au criticat evoluţia "tricolorilor", spunând că foştii jucători nu analizează corect evoluţia naţionalei.

"Se vorbeşte foarte mult de egalul cu Muntenegru. Eu cred că per ansamblu nu se analizează corect acest meci, pentru că nu ştiu de ce cei care au jucat fotbal şi comentează meciurile echipei naţionale nu văd o altă stare de spirit în sânul echipei naţionale, pentru că în meciul cu Muntenegru am avut 90 de minute de dominare totală asupra adversarului. Echipa Muntenegrului a fost periculoasă pe nişte neatenţii, ca să zic aşa, ale noastre, pentru că nu poţi să ţii 90 de minute o echipă ca Muntenegru fără să se apropie de poarta noastră. Dacă se uită cineva care a jucat fotbal la meci şi vede în câte secunde am recuperat mingea după ce am pierdut-o în jumătatea adversă, câte atacuri poziţionale am avut, de câte ori am încercat să creăm ceva pe faza de atac, de câte ori am pierdut mingea şi în 3-4 secune mingea a revenit echipei României, la felul în care am tratat fazele fixe în faţa unei echipe care anul trecut a marcat 4-5 goluri în preliminarii din faze fixe. Noi am fost periculoşi la faze fixe, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimul timp. Nu am fost inspiraţi sau nu am avut jucători pe faza de atac care să mai facă ceva diferit la acel meci. O echipă care se bagă cu zece jucători în 40 de metri, nu am reuşit să desfacem acel bloc funcţional al lor, foarte agresiv şi asta a făcut ca noi să avem doar trei, patru oocazii de gol. Dar asta nu înseamnă că băieţii nu şi-au dorit. Dacă se înscria, vorbeam Fiind egal, se pare că tot negativismul acesta a revenit în jurul echipei naţionale. Dar eu am încredere în jucători, pentru că au demonstrat că îşi doresc să schimbe ceva la echipa naţională. Nu am nici cel mai mic dubiu că mâine vor intra pe teren şi partitura tactică pe care o vom alege pentru meciul cu Serbia va fi dusă la bun sfârşit şi vom pune în dificultate echipa Serbiei. Şi noi avem jucători care dacă prind o zi bună pot pune în dificultate orice adversar. S-a vorbit foarte mult de absenţele din echipa Muntenegrului, vă zic şi eu absenţele naostre? Au fost Deac, Grozav, Răzvan Marin, Dragoş Grigore, Andone. Sunt cinci jucători care în orice moment pot fi titulari la echipa naţională. Şi au lipsit la meciul cu Muntenegru, dar nu s-a vorbit de lucrul ăsta. Dar vorbim de absenţele Muntenegrului. Acum avem încă trei absenţe, trei jucători care s-au accidentat, din păcate Vlad Chiricheş pentru o perioadă mult mai lungă", a declarat selecţionerul.

Întrebat ce partitură va pune în practică la meciul cu Serbia, Contra a răspuns: "Dacă ţi-o zic acum, ce facem? Lăsaţi-mă până mâine să vedem! Să vedem dacă putem să-i surpindem cu ceva. Dacă ţi-o zic ţie..."

Contra a fost chestionat şi despre afirmaţiile lui Cornel Dinu, potrivit cărora el nu poate scoate naţionala din criză.

"Crede-mă că nu ştiu ce a zis Dinu. Nu am cum să am un război cu un om aşa valoros. Criticile sunt bune dacă sunt coerente şi reale. Criză la naţională? Nu ştiu dacă e o criză. De când e Cosmin Contra antrenor al naţionalei, în zece meciuri are doar o înfrângere. Nu ştiu dacă există criză în era Comsmin Contra cu aceste rezultate. Contează rezultatele din meciurile oficiale, dar eu văd o îmbunătăţţire a jocului foarte mare. Chiar dacă nu ne-a ieşit un joc bun pe faza de atac, lucrăm cât putem anumite trasee, prin care să punem în dificultate adversarul. Dar ţine şi de cum se apără adversarul, ce putem să facem prin acele trasee, ce zi prind jucătorii când intră pe teren. Sunt mulţi factori care influenţează un meci de fotbal. Nu am avut ce să le reproşez jucătorilor după meciul cu Muntenegru, poate doar lipsa de idei şi de lucruri bune făcute pe faza de atac, în ultimii 25 de metri. Acestea au făcut ca noi să nu câştigăm meciul cu Muntenegru. Am avut şi posesie, şi mingi recuperate, şuturi spre poartă, e drept puţine pe spaţiul porţii", a afirmat el.

Cosmin Contra se aşteaptă ca România să fie supusă la o presiune puternică la Belgrad de naţionala Serbiei.

"Există respect pentru naţionala Serbiei, o naţională foarte puternică din toate punctele de de vedere, dar nu mi-e frică de acest meci. Atât timp cât am încredere maximă în jucătorii mei, sper ca mâine să ne ridicăm la înălţimea unui adversar aşa de puternic, să încercăm să facem jocul nostru şi să încercăm să obţinem un rezultat cât mai bun. Mă aştept ca Serbia să pună o presiune constantă asupra echipei noastre, o să încerce să atace din primul minut, o să încerce să marcheze cât mai repede, fiind o echipă de la mijloc în sus foarte ofesnsivă. De aceea ne-am pregătit foarte bine după meciul cu Muntenegru. De ieri până azi, am vorbit destul de mult de calităţile lor. Dar am încredere că jucătorii noştri vor face mâine un meci mare şi vom putea obţine un rezultat bun. Măine avem un meci în care întâlnim favorita acestei grupe şi trebuie să avem puterea necesară să ne concentrăm bine şi să analizăm bine fiecare acţiune din timpul jocului. Sperăm ca valoarea adversarilor să fie un factor motivator pentru noi. Sunt sigur că mâine vor face tot ce le stă în putere să nu joace cotele", a mai spus tehnicianul.

Partida dintre Serbia şi România, din Liga Naţiunilor, este programată luni, la ora 21.45, pe Stadionul Partizan din Belgard, în etapa a II-a a Grupei 4 a Ligii C a Ligii Naţiunilor. În primul meci, tricolorii au remizat, vineri, scor 0-0, cu Muntenegru, la Ploieşti.

