Cosmin Hodor: 'Postarea mea nu a avut intenţia de a-i viza într-un mod negativ pe românii plecaţi în străinătate'

Cosmin Hodor, managerul de comunicare al Simonei Halep, a revenit asupra mesajului transmis marţi, precizând că nu a avut intenţia de a-i viza într-un mod negativ pe românii plecaţi în străinătate şi nici de a o ataca în vreun fel pe Bianca Andreescu sau familia ei, potrivit news.ro.

"A fi sau a nu fi naţionalist. Asta e întrebarea? Sau cum ajungi să fii blamat şi să ţi se interpreteze fiecare cuvânt în funcţie de percepţia fiecăruia plecând de la unicul meu gând de a susţine faptul că se poate face performanţă şi în România. Nici pe departe postarea mea nu a avut intenţia de a-i viza într-un mod negativ pe românii plecaţi în străinătate şi nici de a da dovadă de vreun naţionalism ieftin, dimpotrivă, cred că în cele mai multe cazuri motivul plecării multor români s-a datorat puţinelor oportunităţi care din păcate ne sunt oferite în ţară. Tot ce am vrut să spun, fără a face vreo comparaţie între cele două jucătoare sau fără a o atacă în vreun fel pe Bianca sau familia acesteia, este că Simona reprezintă o sursă de inspiraţie pentru toţi ţinerii din România şi că urmând determinarea, ambiţia şi perseverenţă ei putem şi noi, aici, să facem performanţă. Am fost interpretat doar pe hatereala (răutate) când tot ce am vrut să subliniez a fost legat de viitorul nostru şi al generaţiilor tinere. Ele trebuie să fie inspirate de performanţele pe care le realizează cei care reprezintă România. Mai ales la un nivel înalt! Dacă vor alege să rămână aici, sunt primii care pot să schimbe ceva şi să facă din România o opţiune", a transmis el.

Hodor a postat un mesaj, marţi, în care sugerea o decizie greşită a părinţilor Biancăi Andreescu ca fiica lor să reprezinte Canada şi nu România.

Citește și: Traian Berbeceanu a EXPLODAT la adresa șefilor numiți politic din Poliție , după ce un luptător de la trupele speciale ale IPJ Alba a MURIT subit

"Astăzi, Simona, ne-a arătat odată în plus, că nu este nevoie să pleci din România pentru a face performanţă la nivel înalt; românii trăiesc cu ideea greşită că rămânând în România nu pot face performanţă. Bianca este o campioană a Canadei, iar propunerea Simonei pentru noi este să fim campionii pentru România. Trebuie să mulţumim şi părinţilor Simonei care nu au ales ideea finanţării unei alte ţări şi a jucă pentru un alt steag. Asta este propunerea mea, să spună povestea unei alegeri; alegerea unui român de a face performanţă sub steagul României şi că dacă românii vor alegee să lupte sub un alt steag nu vom avea o Românie mai bună", a scris Hodor pe Instagram.

Fost oficial al FR Tenis, Cosmin Hodor este în echipa Simonei Halep din decembrie 2017. El este manager la Stejarii Country Club şi fost director al turneului ATP de la Bucureşti.

Simona Halep, locul 5 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 3-6, 7-6 (6), 6-3, pe jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, numărul 4 mondial, în prima etapă a Grupei Violet a Turneului Campioanelor, de la Shenzhen.

Bianca Andreescu, 19 ani, este născută la Mississauga, Ontario, Canada, din părinţi români.