Cosmin Vasile (PSD): Am votat pentru o echipă care are dorinţa de a lupta pentru Oltenia

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a afirmat că duminică a votat pentru ca judeţul să fie reprezentat în Parlament de o echipă care să lupte pentru asigurarea de şanse egale la dezvoltare tuturor regiunilor României şi care să acţioneze în respect faţă de lege.

"Am votat pentru a fi reprezentaţi la Bucureşti de o echipă cu experienţă în administraţie, de o echipă în care se regăsesc tineri cu dinamism şi dorinţă să lupte pentru Oltenia, pentru judeţul Dolj, să nu mai fim lăsaţi la o parte, să nu ni se mai refuze şansa de a derula proiecte şi de a ne dezvolta pe viitor. Am votat să avem un guvern care, în primul rând, să aplice legile, să pună în aplicare legea pensiilor, să mărească alocaţiile, pentru un guvern care să protejeze producătorii români, nu să-i împingă spre faliment. Am votat pentru un guvern care să aibă grijă de toate regiunile României, care să se uite şi către ţăranul român, către toţi oamenii care se luptă să aibă o viaţă mai bună", a declarat Cosmin Vasile.

Cosmin Vasile a votat la secţia de votare nr. 398, amenajată în incita Şcolii gimnaziale Preajba.