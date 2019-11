COSR a semnat un parteneriat valabil un an pentru susţinerea pregătirii Echipei Olimpice a României

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a semnat, luni, un parteneriat valabil un an cu posibilitate de prelungire cu o companie românească din industria vinificaţiei pentru susţinerea Echipei Olimpice a României, potrivit Agerpres.

"Este un moment important pentru noi, un moment care ne ajută să construim o echipă pentru Jocurile Olimpice şi nu numai. COSR salută intrarea în familia olimpică a unui nou partener, Asociaţia Jidvei - Viitor prin educaţie. Team România va lupta până la ultima picătură de energie pentru visul olimpic, pentru podiumul Jocurilor Olimpice de anul viitor. Credem cu tărie în viitor, în cei care ne vor reprezenta la Tokyo, dar şi mai departe, în 2024 la Paris, în 2028 la Los Angeles. Cu ajutorul oamenilor care cred în visul olimpic şi în România această frumoasă povestea merge mai departe. Azi, Asociaţia Jidvei - Viitor prin educaţie este membră a Team România. Valoarea contractului este confidenţială, însă putem spune că este valabil un an de zile, cu posibilitate de prelungire. Eu cred că acesta este doar începutul unei frumoase colaborări", a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu, în cadrul conferinţei de presă organizate la Casa Olimpică.

El a explicat că o parte din suma provenită din acest parteneriat va fi investită în programele Academiei Olimpice Române. "O parte din banii din acest parteneriat se vor duce către programele Academiei Olimpice Române pentru a susţine viitorii performeri, dar şi către performanţă, pentru a-i ajuta pe sportivi în drumul spre Tokyo. Însă drumul nu se opreşte la Tokyo, pentru că avem acum sportivi în pregătire care au obiectiv final Paris 2024. Probabil că Marian Drăgulescu nu va mai prinde o susţinere şi pentru 2024, deşi nu se ştie niciodată cu Marian. Poate se răzgândeşte şi ne spune că vrea să meargă şi la Paris. Noi suntem aici. Puţini au crezut în el, însă noi l-am susţinut. Exemplul lui este unul foarte elocvent pentru un sportiv care are un vis", a mai spus Covaliu.

La rândul său, preşedintele Grupului Jidvei, Claudiu Necşulescu, a afirmat: "Este un parteneriat de suflet, pentru că întotdeauna am considerat că un popor are viitor atunci când este un popor educat. Atunci când vorbim de educaţie, vorbim de trei valori fundamentale, educaţia fizică, educaţia ştiinţifică şi educaţia spirituală. Noi întotdeauna ne-am călăuzit după aceste trei valori. Ne dorim ca acesta să fie un parteneriat de succes, care să se dezvolte prin transparenţă şi eficienţă. Am ferm convingerea că întreg lotul olimpic, prin rezultatele pe care le va obţine la Tokyo, va demonstra că poporul român are viitor", a spus Necşulescu.

Întrebat dacă pregăteşte bonusuri speciale pentru sportivii care vor câştiga medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Necşulescu a răspuns: "Da, am avut mai multe discuţii cu COSR pe această temă. Abordarea cea mai corectă este cea de lot, domnul Covaliu chiar s-a opus ideii mele de a merge pe anumite discipline. Pentru că şi eu am anumite discipline care îmi sunt aproape de suflet. Dar vom merge pe lot, pe echipă şi vom face premierile după Tokyo, în funcţie de performanţă".