Costa Rica a fost desemnată de ONU drept 'Campionul Pământului' în combaterea schimbărilor climatice

Costa Rica a fost desemnată de ONU drept "Campionul Pământului" pentru rolul său de prim plan în combaterea schimbărilor climatice, a anunţat Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) vineri, informează dpa şi EFE, potrivit Agerpres.

Ţara din America Centrală a primit cea mai importantă distincţie a ONU în domeniul mediului ca o recunoaştere a politicilor sale de protecţie a naturii şi a angajamentului său de a pune în aplicare programe pentru reducerea emisiilor în atmosferă şi de a lupta împotriva schimbărilor climatice.''Costa Rica a fost un pionier în protecţia păcii şi a naturii şi dă un exemplu pentru regiune şi pentru lume'', a declarat Inger Andersen, directorul executiv al UNEP, într-un comunicat de presă."Emisiile globale ating niveluri record şi trebuie să acţionăm acum pentru a trece la economii mai curate şi mai rezistente'', a adăugat oficialul ONU.

Este pentru prima dată când o ţară primeşte premiul la categoria ''leadership politic'', care recunoaşte efortul de pionierat al ţării din America Centrală în realizarea sustenabilităţii prin plasarea preocupărilor de mediu în centrul strategiilor politice şi economice de zeci de ani. În trecut printre câştigători s-au numărat doar persoane - lideri mondiali sau inventatori de tehnologii.



În februarie trecut, Costa Rica a prezentat Planul naţional de decarbonizare, cu obiective pe termen mediu şi lung pentru reformarea unor sectoare precum transportul, energia, gestionarea deşeurilor şi utilizarea pământului. Prin aceste măsuri, ţara încearcă să atingă zero emisii în 2050.



Peste 98% din energia din Costa Rica este deja regenerabilă şi mai mult de jumătate din ţară este acoperită de păduri după "o muncă dureroasă pentru a inversa decenii de defrişare", potrivit UNEP.



Succesul realizărilor ţării din America Centrală în ceea ce priveşte sustenabilitatea arată că plasarea preocupărilor de mediu în centrul strategiilor sale politice şi economice este "realizabilă şi viabilă din punct de vedere economic", potrivit ONU.



Premiul va fi primit de preşedintele Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, la 26 septembrie la New York în timpul Adunării Generale a ONU.



Necesitatea unei acţiuni globale puternice împotriva crizei climatice va fi în centrul dezbaterilor la Summitul pentru acţiuni climatice convocat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, luni la New York.