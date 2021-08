Cotidianul american The New York Times a depăşit pragul de 8 milioane de abonaţi

Cotidianul american The New York Times a depăşit recent pragul de 8 milioane de abonaţi ai site-ului şi ai ediţiei sale tipărite, iar directorii ziarului speră să ajungă la peste 8,5 milioane de abonaţi până la sfârşitul acestui an, potrivit unui comunicat publicat miercuri, informează AFP.

Obiectivul patronilor este acela de a atrage la fel de mulţi abonaţi ca în anul 2019, adică aproximativ 1 milion de abonaţi, a precizat directorul general Meredith Kopit Levien, potrivit agerpres.ro.

Proprietarii cotidianului american nu prevăd totuşi o repetare a performanţei acestuia din 2020, când numărul de clienţi plătitori a crescut cu 2 milioane în contextul unei actualităţi deosebit de bogate, marcată de debutul pandemiei de COVID-19 şi campania prezidenţială din Statele Unite.

La 10 ani după lansarea formatului său digital cu plată, circa 89% dintre abonaţii cotidianului The New York Times cumpără doar conţinuturi online.

Noile abonamente digitale înregistrate în al doilea trimestru al acestui an au fost împărţite între site-ul de actualităţi (77.000 de abonamente noi) şi aplicaţiile de gastronomie, jocuri şi conţinuturi audio (65.000 de abonaţi noi).

Din punct de vedere financiar, cotidianul newyorkez şi-a dublat profitul net în perioada menţionată, ajungând la 54 de milioane de dolari, în timp ce cifra sa de afaceri a crescut cu 23% şi a ajuns la 498 de milioane de dolari.

Veniturile obţinute din abonamente au crescut cu 16% şi au ajuns la 339 de milioane de dolari, iar cele din publicitate au crescut cu 66% în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când economia americană era grav afectată din cauza restricţiilor asociate pandemiei de coronavirus, ajungând la 113 de milioane de dolari.