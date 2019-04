Cotidianul Die Welt: Theresa May a încercat totul, nu a obţinut nimic şi a sfârşit prin a pierdere la fel de bine şi restul

Cotidianul Die Welt comentează în ediţia de sâmbătă cea mai recentă încercare a premierului Theresa May de a obţine din partea Uniunii Europene o amânare a Brexitului, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Potrivit unui fragment din editorialul ziarului german, "Theresa May ar putea să intre în cărţile de istorie ca prim-ministrul care a încercat totul, nu a obţinut nimic şi a sfârşit prin a pierdere la fel de bine şi restul.



De la preluarea funcţiei în iulie 2016, prioritatea sa a fost să împace linia dură a Partidului Conservator din care face parte.



Între timp, forţa normativă a faptelor, adică conştientizarea că este imposibil să părăseşti UE păstrând în acelaşi timp toate beneficiile aderării, a devenit cât se poate de clar o realitate a vieţii politice.



În loc să recunoască acest lucru într-un stadiu incipient, May a purtat atât propria ţară cât şi Europa într-un proces lung, de uzură, care a fost extrem de dăunător atât politic cât şi economic.

May nu vede - sau nu vrea să vadă - că o tactică de şantaj ca cel mai recent şiretlic al său nu va funcţiona? Şi că ar putea să ajungă să obţină totul, mai puţin Brexitul?



Adică: noi alegeri, un al doilea referendum (despre Brexit) sau ca ţara ei să nu părăsească UE până la urmă. Ceea ce ar însemna ca prim-ministrul britanic să piardă totul în cele din urmă."



Articolul face referire la faptul că Theresa May a transmis vineri o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care a solicitat o amânare a Brexitului până la 30 iunie pentru a permite parlamentului britanic să voteze un acord de retragere.