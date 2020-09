Covasna: Tamas Sandor afirmă că a câştigat al patrulea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean

Liderul UDMR Covasna, Tamas Sandor, a declarat, duminică seară, că a câştigat cel de-al patrulea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean, potrivit numărătorii paralele făcute de organizaţia pe care o conduce.

"În primul şi în primul rând, aş vrea să mulţumesc cetăţenilor care au ieşit la vot şi care, după numărătoarea noastră paralelă, au votat pentru mine, în marea lor majoritate (...) Aşa cum am mai spus şi la ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Covasna, care a fost săptămâna trecută, pot să afirm şi acum: că noi, în Consiliul Judeţean Covasna, indiferent de etnie, indiferent de coloratură politică, am lucrat pentru dezvoltarea judeţului. Şi asta este valabil şi pentru primarii din zona Buzaielor sau unde 99,99% sunt de etnie română, de unde aşa simt eu că o să primesc mai multe voturi decât data trecută, acum patru ani de zile (...) Desigur, asta înseamnă şi faptul că de 12 ani de zile, de când sunt la cârma judeţului, desigur, am avut dispute politice, pentru că aşa este viaţa, dar când era vorba de dezvoltarea localităţilor, de dezvoltarea judeţului în ansamblu, indiferent de naţionalitate, indiferent de etnie, indiferent de coloratură politică, întotdeauna am fost alături de cei care conduc localităţile, comunele judeţului", a declarat pentru AGERPRES Tamas Sandor.Pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna au mai candidat economistul Stelian Olimpiu Floroian (PNL) avocatul Sabin Calinic (PSD), deputatul Alexandru Teacă (PMP), inginerul proiectant Adrian Costea (Partidul Pro România), Gheorghe Şimon (ALDE), administratorul unui complex de alimentaţie publică, şi inginerul Balint Jozsef (Alianţa Maghiară din Transilvania).