COVID-19 - Ceremonia aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea SMURD, anulată din cauza pandemiei

Conducerea SMURD Mureş a anunţat, vineri, că a fost anulată ceremonia pentru marcarea împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) din cauza pandemiei de SARS-Cov-2 şi că tot din acest motiv fondatorul serviciului, dr. Raed Arafat, nu a putut veni la Târgu Mureş pentru a se bucura alături de fosta sa echipă, notează Agerpres.

"În urmă cu 30 de ani, o ideea înfiripată în mintea unui medic tânăr s-a transformat în realitate. Şi această realitate se numeşte SMURD Mureş, apoi SMURD în toată ţara. În această zi specială, în care ar trebui să aniversăm acest eveniment deosebit, suntem pe de o parte trişti pentru că nu putem aniversa împreună cu colegii noştri din ţară, dar suntem optimişti că vor urma şi zile mai bune. Aş dori să transmit tuturor colegilor din UPU SMURD Mureş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 'Horea' al judeţului Mureş, paramedicilor, voluntarilor, conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi managerului dr. Claudiu Puiac, multă sănătate, putere de muncă şi 'La mulţi ani!'. 'La mulţi ani!' fondatorului SMURD, dr. Raed Arafat. În aceşti ani am avut colegi pe care i-am pierdut în misiune. Transmitem familiilor lor că jertfa lor nu a fost degeaba", a declarat coordonatorul SMURD Mureş, dr. Maria Salanţa.Coordonatorul SMURD Mureş a arătat că dacă această structură a început la Târgu Mureş, în 1990, cu o maşină şi cu câţiva oameni inimoşi care erau voluntari, "pentru că în acea perioadă nu a fost nimeni angajat, au fost dificultăţi câţiva ani până când s-au putut face angajări în acest serviciu", la ora actuală există 320 de angajaţi, echipaje de prim ajutor şi personalul din Unitatea de Primiri Urgenţe.Unul dintre fondatorii SMURD, dr. Cristian Boeriu, şi-a amintit de primele intervenţii pe care le-a făcut alături de doctorul Raed Arafat, dar şi de reacţia oamenilor la auzul sirenelor."Sirenele şi girofarurile acelea pornite în permanenţă poate că deranjau la început. Eu îmi aduc aminte de o intervenţie pe care am avut-o, eram în anul V atunci, eram voluntar, eram cu dr. Raed Arafat, în centrul Târgu Mureşului, cred că acesta este cel mai relevant exemplu. Era o persoană inconştientă la care a fost solicitată ambulanţa noastră. Am început să lucrăm în stradă, s-au adunat o grămadă de oameni în jurul nostru şi auzeam comentariile lor: 'Asta este, asta trebuie făcut!'. Cred că reacţiile populaţiei vizavi de modul în care se lucra şi se lucrează şi astăzi sunt relevante", a spus dr. Boieriu, care a spus că nici el, nici Raed Arafat nu au putut anticipa atunci amploarea pe care o va lua SMURD în România.Dr. Vass Hajnal, unul dintre primii medici ai SMURD, a arătat că cei 30 de ani de SMURD au însemnat şi ani mai uşori, dar mai ales ani grei, cu luptă pentru viaţă, dar şi pentru servicii care să ofere calitate."E greu doar dacă spui 30 de ani. Este minunat să pot să spun că am fost în această echipă de 28 de ani, 27 clar împliniţi. Mulţi colegi care au venit ulterior nici nu s-au născut pe vremea respectivă, când noi am început. E foarte frumos să ne aducem aminte de începuturi, e foarte frumos că suntem şi astăzi şi ne luptăm în continuare, au fost foarte multe lupte de-a lungul anilor, aceste lupte continuă, dar este şi o foarte mare satisfacţie profesională", a menţionat dr. Vass Hajnal.Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Sitaţii de Urgenţă ''Horea'' al judeţului Mureş, colonel Călin Handrea, a arătat că SMURD s-a creat pe un pilon principal, adică pe cel al pompierilor."Îmi amintesc că în anii 1993-1994, când am intrat în sistem, exista o rigiditate a acestui sistem, în sensul că principala misiune a pompierilor militari era de stingerea incendiilor, trebuia să ne obişnuim cu termeni noi, era destul de dificil, dar perseverând şi lucrând împreună, ne-am obişnuit (...) Modelul a fost preluat din alte state şi s-a preluat ce a fost mai bun, acum vin din alte ţări să vadă cum de reuşim acum să funcţionăm atât de bine împreună. Funcţionăm aşa de bine pentru că există deschidere, nu mai există orgoliile de la început, şi cu toţii avem acelaşi limbaj, cel al salvatorului. Acum, la 30 de ani de SMURD, trebuie să transmitem acestor salvatori la mulţi ani şi putere de muncă", a declarat Călin Handrea, care a precizat că un merit deosebit pentru reuşita acestui serviciu îi revine şi colonelului Liviu Micu, fostul şef al pompierilor mureşeni.Managerul SCJU Târgu Mureş, dr. Claudiu Puiac, care a devenit medic anestezist, a spus că a început colaborarea cu SMURD Târgu Mureş încă de acum 29 de ani şi că îşi aminteşte de primul curs de resuscitare pe care dr. Cristian Boieriu l-a ţinut studenţilor de anul I de la Facultatea de Medicină."Fără acest curs de resuscitare nu aveam voie să facem gărzi pe maşină, cum ziceam atunci. Avem tot felul de aventuri plăcute, atât cei mai tineri, cât şi cei mai vârstnici. Pe lângă faptul că îi dorim la mulţi ani doctorului Raed Arafat, fondatorul SMURD în România, aş dori să ne aducem aminte de profesorul Mircea Chiorean, care a fost principalul sprijin pentru Raed Arafat, atunci când a fost înfiinţat acest serviciu de urgenţă (...) Să sperăm că cei care au căzut la datorie ne privesc din ceruri şi ne dau forţa să ne ducem la bun sfârşit activitatea în aceste zile grele", a spus dr. Claudiu Puiac, care a precizat că din anul I de facultate a făcut parte din familia SMURD.