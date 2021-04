Blue Air a primit prima aeronavă nouă Boeing 737-8 MAX

Aeronava Boeing 737-8 MAX, cu numărul YR-MXA, este prima de acest tip care operează? zboruri comerciale în România şi, potrivit directorului general al companiei, Oana Petrescu, este primul dintr-o serie de zece aparate care vor intra în flota Blue Air până la sfârşitul anului viitor."Autorităţile ne-au sprijinit în tot acest timp, ne-au ajutat cu documentaţiile de care am avut nevoie. Statul român ne-a sprijinit, Ministerul Finanţelor, Ministerul Transporturilor, cărora vreau să le mulţumesc pe această cale pentru acel credit garantat de stat care a făcut posibil să trecem iarna, să acoperim lipsa de lichidităţi creată de pandemie. Ne-au ajutat creditorii noştri, partenerii noştri. Acest avion este doar primul dintr-o serie de zece aeronave pe care dorim să le aducem în România până la finele anului viitor. Pentru noi este foarte important să punem la dispoziţia pasagerilor noştri nişte avioane confortabile şi să zburăm în România, deasupra României cu emisii cât mai mici şi cu consum cât mai mic", a declarat, joi, Oana Petrescu, la evenimentul oficial prilejuit de aterizarea şi primirea în flotă a primei aeronave noi Boeing 737-8 MAX.Prezentă la eveniment, Anca Dragu, preşedintele Senatului, a subliniat faptul că pandemia de coronavirus a lovit greu domeniul aviaţiei, alături de turism şi HoReCa."Cu toţii suntem emoţionaţi. Unii dintre noi nu au mai călcat într-un aeroport de peste un an. Eu, ultima oară am fost în acest aeroport pe 4 martie 2020. A fost o perioadă foarte grea în care aviaţia civilă a fost greu încercată, alături de domeniile turism, HoReCa. Aţi suferit foarte mult în această perioadă. Aviaţia se face din pasiune şi cu dragoste pentru meserie şi nu aţi mai putut să vă faceţi meseria. Ziua de astăzi este o zi simbol. Este o zi care arată că ne putem întoarce la vieţile noastre, la obiceiurile noastre. Mai este până acolo, mai avem de luptă cu virusul şi cu pandemia, dar se vede speranţa. Continuăm să respectăm regulile de distanţare socială, regulile recomandate de specialişti. De asemenea, continuăm campania de vaccinare, astfel încât pandemia să devină istorie cât mai repede cu putinţă. Vă felicit pentru acest efort şi vă doresc succes în continuare", a spus Anca Dragu.Aeronavă YR-MXA este prima aeronavă de acest tip care operează în flota unei companii aeriene din estul Europei. Această aeronavă stabileşte noi standarde în ceea ce priveşte eficienţa şi performanţa consumului de combustibil, mărindu-şi autonomia cu până la 19%.737 MAX este mai silenţios, mai prietenos cu mediul şi mai eficient şi asigură o reducere cu 16% a emisiilor de carbon şi a consumului de combustibil, iar nivelul de zgomot este redus cu 40% comparativ cu 737 NG (New Generation).Performanţa economiei de combustibil realizate de 737 MAX este noul motor CFM LEAP-1B, conceput pentru rigorile operării aeronavelor cu un singur culoar şi creat special pentru 737 MAX.Aeronava 737 MAX 8 de la Blue Air are o capacitate de 189 de pasageri.Totodată, 737 MAX are o frumuseţe interioară inconfundabilă cu interiorul inovator Boeing Sky, un design caracterizat prin pereţi laterali modelaţi modern, cu iluminare LED customizabilă care amplifică senzaţia de spaţiu, compartimente de depozitare pivotante, mai mari, precum şi alte îmbunătăţiri atât de design cât şi de funcţionalitate.