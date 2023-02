COVID-19, rezultatul unui accident produs într-un laborator din China - departamentul american al Energiei

Departamentul american al Energiei consideră că un accident într-un laborator din China se află, probabil, la originea pandemiei de COVID-19, potrivit noilor concluzii dezvăluite duminică de mass-media, care subliniază totuşi divergenţele persistente între agenţiile de securitate din SUA, informează AFP, citat de Agerpres.

Noi informaţii au înclinat analiza departamentului de partea ipotezei scurgerii, potrivit unor surse anonime citate de The Wall Street Journal, The New York Times şi CNN. Ziarele insistă însă că această nouă analiză este publicată "cu un nivel scăzut de încredere" de către departament, care supraveghează laboratoarele de biologie.

Departamentul Energiei se alătură FBI, potrivit cotidianului economic, în estimarea potrivit căreia pandemia apărută la începutul anului 2020, care a ucis aproape şapte milioane de persoane şi a perturbat activităţile la nivel mondial, este rezultatul unei manevre greşite într-un laborator din China.

În opinia altor patru agenţii de informaţii americane, COVID-19 a avut loc prin transmitere naturală, în timp ce alte două sunt nehotărâte, conform Wall Street Journal.

Ce spune Casa Albă

"Pentru moment, nu a apărut niciun răspuns definitiv din partea comunităţii de informaţii în această privinţă", a declarat duminică pentru CNN consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan.

La jumătatea lunii februarie, şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) s-a angajat să facă totul pentru a obţine "un răspuns" cu privire la originea COVID-19, negând ferm informaţiile conform cărora organizaţia ar fi renunţat la investigaţia sa.

Comunitatea ştiinţifică consideră crucială cunoaşterea originii acestei pandemii pentru a se putea lupta mai bine sau chiar pentru a o evita pe următoarea.