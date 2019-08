Cozmin Gușă, analiză de COȘMAR pentru USR-PLUS: își creează mari probleme singuri

Analistul politic Cozmin Gușă consideră că marea problemă a alianței USR-PLUS este reprezentată de către Dacian Cioloș, cel care sabotează, în mare parte, deciziile alianței.

„Alianța USR-PLUS nu e într-un moment bun! Își creează probleme singuri!”, susține consultantul politic Cozmin Gușă. Acesta subliniază că una dintre cauzele problemelor proaspăt-formatei alianțe este prezența lui Dacian Cioloș.

USR -PLUS nu sunt în moment atât de bun, dar asta nu contează pentru că sunt protejați, când îți vine totul de-a gata și nu trebuie să lupți mai pentru nimic, nici pentru bani de campanie, nici pentru expunere, nici pentru protecție, pentru că ei doar dintr-o lipsă de strategie au ajuns în această postură atât de ciudată în care practic din vina lor acea sintagmă "minori fiind" după cum am aflat astăzi de la Stelian Ion a venit în urma unor presiuni extraordinare ale grupului lui Ciolos către USR să introducă pe cei minori fiind și au colaborat cu fostă securitate, sunt absolviți de acele condiții de integritate.

Ei își fac probleme singuri în condițiile în care au fost atât de protejați, de finanțați, de prezentați că alternativă la ce se întâmplă astăzi rău în politica romanească, dar e limpede că Cioloș este una dintre probleme, dar nu este doar el.

În ciuda acestor probleme pe care le au, din când în când se lucrează în favoarea acestei structuri care are și oameni buni, Stelian Ion. El e un altfel de om, dovadă și problemele pe care le are. El aducând în public acel fragment cu "minori fiind" care s-a negociat atât de dur între USR și PLUS. Cei care vin în față de la Cioloș până la Vlad Voiculescu, unul dintre ei care într-adevar a nenorocit serviciile medicale.”, a spus Cozmin Gușă, la Realitatea TV.