Cozmin Gușă anunță ce se întâmplă cu Realitatea Plus: 'Le mulțumesc lui Dan Voiculescu și Zoltan Teszari'

Cozmin Gușă a vorbit în emisiunea ”România 2019” despre situația postului Realitatea Plus, după decizia CNA în urma căreia emisia Realității TV a fost oprită definitiv în noaptea de 30 spre 31 octombrie.

Cozmin Gușă a precizat că speră ca, în curând, toți românii să poată vedea postul Realitatea Plus și i-a mulțumit lui Dan Voiculescu, patronul Intact, cel care a transmis un mesaj de susținere.

"Suntem la finalul unei saptamani extrem de agitate pentru Realitatea TV, cu foarte multa emotie pentru telespectatorii nostri, pentru cei care lucreaza la Realitatea, pentru sustinatori. Si, totusi, ne-am descurcat in final si am reusit, in ciuda tuturor oprelistilor si a razboiului cu ANAF si cu CNA, sa fim in continuare vazuti de catre marea majoritate a romanilor, incepand de peste 2-3 zile, cu speranta ca vom fi vazuti din nou de catre toti romanii.

Solidaritatea manifestata de catre Dan Voiculescu, spre exemplu, patronul de la trustul concurent, de la Antena, a fost un lucru potrivit, dar el merita multumiri tocmai pentru ca a fost oarecum singular. Si eu vreau sa ii multumesc lui Dan Voiculescu pentru pozitionarea lui inteleapta, apropo de inchiderea Realitatii si sugerarea nedreptatii care se face primei televiziuni de stiri din Romania. Nu s-a inchis Realitatea pana la urma, dar mesajul lui a fost binevenit.

Si am mai primit sprijin doar dintr-un loc, de la cei care coordoneaza televiziunea cu sediul in Cluj, numita Look", a afirmat Cozmin Gușă.

Consultantul politic i-a mulțumit apoi patronului RCS & RDS, Zoltan Teszari, întrucât cel mai important “cablist” din România a fost primul care a preluat postul Realitatea Plus în grila de programe.

"Si apoi, sigur, RCS & RDS, misteriosul Zoltan Teszari, patronul de acolo, care, foarte repede, si-a dat seama, desi are o televiziune de stiri concurenta, Digi 24, ce inseamna posibila disparitie a Realitatii din casele romanilor si, incepand de ieri, a dat drumul in acelasi loc de pe grila Realitatii TV.

Ii multumesc si lui Zoli Teszari, un lucru la care poate putini s-ar fi asteptat, dar eu m-am asteptat”, a completat consultantul politic.

Cozmin Gușă și-a exprimat apoi regretul că mass-media nu a demonstrat nicio solidaritate de breaslă în cazul Realității.

“In rest, partea proasta este lipsa asta de solidaritate a mass-media. In momentul in care se intampla un lucru atat de grav unei entitati care poate fi incomoda, poate fi concurenta, cum este Realitatea, poate sa fie in fel si chip, buna sau rea, dar este o entitate media si solidaritatea trebuie sa fie manifestata. Nu s-a manifestat si am fost foarte dezamagit. In afara de cativa prieteni ai nostri, care sunt reprezentantii unor entitati de presa si care vin prin emisiunile noastre si si-au exprimat public o anumita solidaritate, in rest a fost foarte putin, iar lucrul acesta m-a mahnit.

Nu s-au inchis televiziuni in alte tari vest-europene sau in Statele Unite niciodata, in pofida atitudinilor, si tin minte cum, in urma cu multi ani, celebrul CNN, care era anti-guvernamental si in vremea aia, avand probleme mari de datorii, de cheltuieli, a fost finantat cu un miliard de dolari de la ONU, prin interventia americana, tocmai pentru ca sa poata rezista, in spiritul democratiei”, a mai afirmat Cozmin Gușă.