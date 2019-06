Cozmin Gușă, despre cum a ajuns România să nu mai conteze: 'Arată cât de puțin am fost interesați de acest plus geopolitic, ne-am bătut joc'

România riscă să iasă umilită și să irosească ani îndelungați de eforturi unioniste dacă nu are o atitudine mai fermă în contextul crizei politice de Chișinău, este de părere consultantul politic Cozmin Gușă. Într-o intervenție la Realitatea TV, Gușă a încercat să decripteze interesele taberelor și scenariile ce s-ar putea contura pe viitor

"Am asistat la o mare înfrângere a României pe cale diplomatică, cu consecințe geopolitce, în condițiile în care nu stăm la masa negocierilor, nu ne întreabă nimeni nimic, nici Rusia, nici UE, nici Statele Unite. Non-reacția minsterului de Externe, a președintelui Klaus Iohannis și a guvernului ne arată cât de puțin am fost interesați de acest plus geopolitic, ne-am bătut joc de eforturile atâtor patrioți români care de-a lungul anilor s-au luptat pentru unificare, îl includ aici și pe Traian Băsescu și pe mulți alții", a afirmat consultantul politic Cozmin Gușă, într-o intervenție la Realitatea TV.

Gușă a remarcat și faptul că modul în care vor colabora cele două tabere aparent antagonice, socialiștii lui Dodon și pro-europeni lui Sandu și Năstase, le poate pecetlui soarta celor din urmă "Dacă această alianță între socialiști și blocul ACUM nu este una strict conjuncturală si urmărește să se instaleze la putere, atunci înfrângerea pentru ideile proeuropene și unioniste este totală."

Pe de altă parte, analistul geopolitic Dan Dungaciu susține ideea că schimbările care se produc acum la Chișinău nu sunt un accident, ci au girul celor trei mari puteri: Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. "Acest guvern este un pas spre cea în termeni geopolitici de numește cordon sanitar, o zonă tampon între Rusia și UE/NATO, chiar dacă oameni precum Maia Sandu sau Andrei Năstase nu percep acest pericol, asta nu însemnă că planul Moscovei n-ar fi acesta. Cred că Moscova cunoaște și a mizat pe pe sentimentul profund de respingere a populației față de cuplul Dodon-Platotniuc, nici pe vremea lui Voronin nu a fost o presiune și un control atât de mare. Tocmai de aceea cetățenii nu cred că se vor pune, Plahotniuc nu mai poate mobiliza oamenii nici cu presiune, iar când va fi clar că a pierdut orice influență sau suport extern nici instituțiile nu-i vor mai fi aproape. E ca un bancomat, când nu mai dă bani, nu-l mai folosești sau ca un naș, când își pierde puterea, nu-l mai frecventez", a afirmat Dungaciu.

