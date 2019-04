Cozmin Gușă îi strică 'visul' lui Călin Popescu Tăriceanu: Primele dovezi că PSD nu l-ar susține la prezidențiale

Analistul politic Cozmin Gușă nu-i dă șanse foarte mari lui Călin Popescu Tăriceanu în cursa alegerilor prezidențiale. El spune că cei din PSD nu l-ar susține pe liderul ALDE la alegerile prezidențiale și ar putea fi doar a patra opțiune pentru social democrați.

Citește și: Adrian Toni Neacșu anunță cifre înfricoșătoare: 'Unul din doi magistrați a fost supravegheat tehnic'

„Călin Popescu Tăriceanu era iubit de cei din PSD, dar în ultima vreme am observat din atitudinea multor primari PSD că s-au cam răcit față de el de când a emis acea ipoteză care îi avantajează partidului lui a alegerilor locale din două tururi. Din aceste mici detalii se pierde susținerea internă la prezidențialele din acest an care este cea mai importantă. Klaus Iohannis - vai de capul lui - are un mandat execrabil. Liviu Dragnea tot cu problemele penale și fără carismă. Călin Popescu Tăriceanu este un candidat vechi, care a mai candidat și nu a avut succes, în acest an este într-o formă mai bună și atunci pentru toți aceștia susținerea primariilor devine esențială și fiecare trebuie să fie foarte atent cu manevrează de acești primari care sunt și ei interesați să-și reînnoiască mandatele la șase luni după prezidențiale. Primarii vor acționa și vor susține acel candidat care le netezească lor drumul în proximele alegeri locale.

Cei din PSD îl vor susține pe Liviu Dragnea, dacă poate candida. În varianta în care alt lider important, dacă nu candidează Dragnea, îl vor susține. În varianta în care o să găsească o nouă personalitate de stânga, chiar din afara partidului, care să le asigure câștigarea alegerilor de asemenea îl vor susțin în dauna lui Călin Popescu Tăriceanu. El ar fi cam a patra opțiune în preferinșele lor”, a spus analistul Cozmin Gușă la postul România TV.