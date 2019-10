Cozmin Gușă, ipoteză neașteptată: ei au lucrat-o pe Viorica Dăncilă. PSD are o singură soluție deșteaptă

Analistul politic Cozmin Gușă susține că Viorica Dăncilă a pierdut funcția de premier din cauză că a avut consultanți care nu și-au făcut treaba. De asemenea, Gușă consideră că secretarul general al PSD, Mihai Fifor, nu mai poate rămâne în funcție pentru că nu și-a făcut treaba și nu a păstrat parlamentarii aproape. În opinia lui Gușă, din acest moment PSD are o singură variantă ”deșteaptă” și anume să susțină la vot un guvern liberal condus de Ludovic Orban și apoi să-i sape pe liberali cât se poate de mult.

Citește și: Bursa zvonurilor: variantele de premier care intră în jobenul de la Cotroceni

”Ieri, vorbeam despre acest scenariu, care cam acolo a fost, la 55% probabilitate, să zicem că am avut dreptate. Dar, mai mult decât atât, vorbeam ieri despre câștigători și perdanți în acest scenariu pe care îl prezentam. Treburile rămân la fel cum spuneam. Avem, practic, un cuplu de câștigători în persoanele lui Klaus Iohannis, respectiv Ludovic Orban, și implicit un avantaj de parcurs, în această campanie, pentru Dan Barna, care în urma acestui rezultat are posibilitatea să se înghesuie pentru locul al doilea într-o finală cu Klaus Iohannis. Deci, câștigătorii sunt aceștia, în special Ludovic Orban care a lucrat mult în ultimele luni să negocieze și, practic, să provoace o premieră. Care este premiera? Pentru prima dată după 1989, un guvern al PSD, urmaș al Partidului Comunist, este dat jos prin moțiune de cenzură. Au fost alte guverne de dreapta date jos prin moțiune de cenzură, dar niciodată un guvern de stânga al PSD-ului. Aceasta este premiera pe care Ludovic Orban, acest Sfânt Gheorghe al liberarilor, cu sulița sa, a reușit-o. A avut o victorie pe care am anticipat-o de multă vreme. Chiar în urmă cu o lună vorbeam despre modul serios în care negociează și își face treaba”, a explicat Cozmin Gușă.

”Referitor la perdanți, în mod evident, Viorica Dăncilă a căzut victimă a propriei sale echipe de consultanți pe care și-a ales-o din afara partidului și pe care a introdus-o în partid pe ușa din dos. Această echipă de consultanți a pierdut la masa verde, ca să nu zic la masa de poker pentru că așa a sunat ceea ce s-a întâmplat în ultimele 48 de ore”, a completat consultantul politic.

Întrebat la cine referă Viorica Dăncilă când vorbește de trădări, Cozmin Gușă a spus că probabil se referă la unii dintre cei reveniți recent în partid sau la unii experți pe care Viorica Dăncilă i-a promovat.

Cozmin Gușă: ”Iohannis nu are decât o soluție: un guvern politic cu Orban premier”

”Eu am spus de mult timp că în politica românească se aplică principiul libertatea câinelui este dată de lungimea lanțului. Adică un om are atâta libertatea să se afirme până cei din statul paralel, în baza dosarelor pe care le au la dispoziție, trang de lanț. Așa a picat în această campanie și amărâtul pe Petrea căruia i-a fost teamă și nu a fost în stare să stea acasă, ci s-a prezentat la vot pentru a le arăta celor din statul paralel, celor care îl șantajau, că ca el își face treaba. Sunt multe astfel de exemple, asta este politica reală, când se dă o bătălie pe viață și pe moarte, totul se judecă pe bază de șantaj. Uitați-vă în Statele Unite cum se duce lupta Trump versus democrați pe linia Biden. La fel este și în România și practic votul de astăzi a adus acest exemplu, Gabriel Petrea. O rușine venită după o altă rușine, care este Victor Ponta, și care astăzi a făcut toate eforturile ca cei care l-au adus în Parlamentul României să plece de la guvernare. Aici se văd eforturile celor care umblă cu șantajul. Este evident. Această energie a lui Victor Ponta pentru nimic demonstrează asta. Are vreo șansă Victor Ponta să intre în vreo combinație de majoritate parlamentară? Nicio șansă! Klaus Iohannis nu îl vrea, Ludovic Orban nu îl vrea, el singur a spus că vrea o majoritate cu PSD -ul care nu îl vrea. El a făcut un joc de primadonă pentru a da jos un guvern PSD, chiar dacă nu are nicio șansă să guverneze. Ponta încearcă să explice spunând că nu este un joc în complicitate cu statul paralel care îl șantajează, ci un joc în interesul României. Nu are nicio logică pentru că nimeni nu îl dorește la masă. Practic, Ponta a făcut ceva rău, fără să poată să propună ceva bun, așa cum a făcut mereu. De exemplu, acum câteva săptămâni a venit la emisiunea lui Denise Rifai și a spus că el nu are nicio problemă ca Ludovic Orban să fie premier. După o săptămâna a întors-o, spunând că nu mai vrea”, a explicat consultantul politic.

Consultantul politic a mai precizat că în niciun caz nu are cum să rămână în funcție un secretar general al PSD-ului ca Mihai Fifor.

”Mihai Fifor ne exlica faptul că există o rezervă de aproximativ 30 și ceva de parlamentari care ar vota în favoarea partidului. A fost exact invers, iar aici treaba era secretarului general”, a completat acesta.

”Ambiția celor din PSD este să o ducă pe Viorica Dăncilă în turul II, însă acum este și mai greu. În naivitatea unora și în prostia altora au acceptat acest joc de campanie și de moțiune și au rămas fără guvernare”, a afirmat consultantul politică, adăugând că Dăncilă nu are cum să ajungă în turul II fără schimbări fundamentale în conducerea PSD.

Conform lui, Orlando Teodorovici nu a avut nicio contribuție, iar Mihai Fifor a fost inexistent.

”În această situație este acum partidul, în condițiile în care deja vicleanul copil de casă, exponentul statului paralel, Victor Ponta le-a făcut deja propunerea să îl susțină pe bătrânul securist Mircea Diaconu. Atât de umilit a ajuns PSD-ul încât trebuie să înghită asemenea propuneri din partea lui Ponta”, a detaliat Cozmin Gușă.