Cozmin Gușă, ipoteză INCENDIARĂ: Planul pentru 10 august a fost făcut la Scroviștea și coordonat de Coldea, în sprijinul lui Dragnea

Cozmin Gușă susține că intervenția în forța a jandarmilor la protestul din 10 august este rezultatul unui plan coordonat de Florian Coldea, în sprijinul lui Liviu Dragnea, la Scroviștea. De asemenea, consultantul susține că Răzvan Paraschiv, colonel al Jandarmieriei române, este un vechi colaborator al fostului prim-adjunct al SRI.

"Văzând PR-ul deșănțat de care s-a bucurat în ultimele zile Paraschiv, "fantoma albă" - de la amărâtul de Alex Căutiș care a făcut pe victima plecând din emisiune, și până la alți vectori - eu pot să fac următoarea afirmație: toată această operațiune tragică, axată împotriva unor manifestanți pașnici, a fost coordonată de rămășițele statului paralel pe care îl acuză Dragnea și de care vorbește într-un mod peiorativ, dar a făcut parte din acel stat paralel. Planul pentru 10 august a fost făcut la Scroviștea, lângă reședința lui Liviu Dragnea, unde unii jurnaliști importanți se relaxează, iau bani de la Dragnea și unde Coldea este omniprezent în momentele foarte importante. Domnul Paraschiv este un colaborator foarte important al lui Coldea, din momentele în care în urmă cu câțiva ani trupele speciale ale Jandarmeriei mergeau acasă la oameni dimineața, spărgeau uși, percheziționau, puneau miltraliera la cap, iar toate astea erau făcute în scop de intimidare și împotriva legii, nu erau argumente pentru care acei oameni să fie luați la 5 dimineața.

Faptul că acest domn Paraschiv care a coordonat acele atrocități este atât de apărat azi și de către cine mi-a confirmat că planul de Scroviștea a fost pus la cale de Coldea, în sprijinul lui Dragnea. Sper ca telespectatorii să nu creadă că sunt doar scenarii, că avem o telenovelă din această dramă a zeci de mii de români. Mi-au povestit jurnaliștii cum au suferit, de la lacrimogene expirate, toți ar trebui să se gândească la acești oameni care au încercat să facă față forței de represiune", declarat Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Analistul politic sustine ca legatura dintre Florian Coldea si Liviu Dragnea este Vasile Dancu.

"Cine sunt cei care au provocat? Cei care vorbeau în limba rusă, veniți din Moldova, oamenii lui Plahotniuc, cu tricouri negre cu Rezist...Cine a provocat inutil și i-a îndemnat pe jandarmii coordonați de "fantoma albă" să acționeze atât de dur, să sperie diaspora ca să nu mai protesteze și să nu mai vină la vot? Astea sunt întrebările pe care trebuie să le punem.

Eu am niște răspunsuri. Aștept să fiu contrazis pe cale logică. Nu am nicio îndoială că Florian Coldea, care se lăfăie pe la Monaco, a coordonat de la distanță acest plan pentru că acest corp operațional condus de acest Paraschiv se afla în legătură cu Coldea și statul paralel din care a făcut parte inclusiv Dragnea. Ăsta e scenariul de coșmar pe care îl avem în acest moment și așa se explică presiunile mediatice pentru salvarea acestui domn Paraschiv, care nu are ce să spună pentru că există filmările, plângerile penale, oamenii care au suferit și toți cei care au făcut asta pentru a apăra o democrație foarte slabă. Statul român se dovedește foarte slab.

Coldea i-a promis lui Dragnea că nu va primi sentință cu condamnare. Acest plan a eșuat. Acel moment de eșec în a–i asigura o achitare lui Dragnea a însemnat o nouă încărcare pentru acest miting despre care se vorbea de două luni. Toți mizau pe o prezență scăzută și o mare victorie de imagine pentru Dragnea. Uite că peste 100.000 au venit, iar ei aveau informațiile lor și atunci au recurs la mijloace speciale de intimidare – cu oameni exersați în aceste acțiuni, dar neprofesioniști pentru că au lăsat urme, cum a fost autocarul cu moldoveni care se făceau că sunt din mișcarea Rezist și apoi noaptea au iesit prin punctul de frontieră către Moldova. Au avut nevoie de ideea unor protestatari violenți ca să dea posibilitatea jandarmeriei să acționeze cu violență și să intimideze diaspora.

Toți cei care au fost actori se tem că aceste lucruri vor fi aflate. Chiar dacă au bruiat comunicațiile, există înregistrări ambientale, pe teren, care dovedesc această coordonare. Acea înregistrare cu jandarmii ne arată nouă premeditarea. Să vedem dacă instituțiile statului român vor fi suficient de puternice și neșantajabile să meargă mai departe ca să afle adevărul, inclusiv în cazul acestor colaboratori. Dragnea le servește celorlalți baroni o mare minciună bazându-se pe faptul că ăștia nu vor afla, dar a fost azi devoalată. Asta apropo de acele întrebări legate de cine a organizat cu adevărat acele evenimente false care le-a dat jandarmilor ocazia să intervină.

Florian Coldea, în momentul în care a plecat de la SRI, s-a considerat nedreptățit, pentru că el considera că a avut o contribuție importantă la alegerea lui Iohannis în 2014. L-a sprijinit pe Iohannis de frică că Ponta l-ar fi arestat, după cum i-a promis. Din această frustrare pe care o are, omul acționează din nou.

Un detaliu foarte important: în toată istoria de om politic a lui Dragnea, el a fost sprijinit de Coldea și elementul de legătură dintre ei este vechiul meu amic Vasile Dâncu. Este o filieră pe care nimeni nu dorește să o cerceteze. Pe lângă dosarele de la SIPA, la care Coldea a avut acces, el lua notițe pentru șantajul pe care îl va aplica asupra unor judecători de la curte în decizia de supendare a lui Băsescu. Există o frică legată de puterea lui Coldea, de la politicieni, procurori, judecători, iar el se bazează pe acest fapt. Din dorința de a se răzbuna pe Iohannis pentru că nu l-a recuperat la Cotroceni ca și consilier, în baza servicilor pe care le-a făcut, a trecut total în tabăra lui Dragnea și îl servește cum poate el. Este foarte greu să se impună în fața lui Dragnea, care are majoritatea parlamentară, fără elemente clare sau fapte de vitejie. Elemente legate de Paraschiv, iar acum PR-ul din jurul lui Paraschiv vine să ne demonstreze că planul de la Scroviștea a fost coordonat de Coldea și pus în aplicare împotriva statului român, împotriva manifestanților pașnici. Oamenii din piață care au suferit nu meritau asta, au venit cu inima curată, în beneficiul statului român. Dacă pierdem statul de drept, o să vedem aceste gorile politice care întorc țara în favoarea lor și nu o să ne placă să trăim aici. Noi nu ne dorim să plecăm din România, respectăm legea ca să fim respectați și noi", a mai spus Cozmin Gușă.