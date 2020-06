Cozmin Gușă acuză guvernanții de luarea unor 'decizii tâmpite': 'AGRAMAȚII blochează și Olimpiadele școlare'

Consultantul politic Cosmin Gușă acuză guvernații de luarea unor „decizii tâmpite”, asta în contextul în care de „câteva săptămâni profesori, părinți si elevi se chinuie să convingă guvernanții si cercurile politice de consecințele dezastruoase ale deciziei ministerului condus de Monica Anisie, alias "Viorica Dancilă a PNL", de a bloca organizarea olimpiadelor școlare”.

„#RomaniaLucruluiBineFăcut : AGRAMAȚII blochează și Olimpiadele școlare! Politica lui "PasCuPas"

De cateva săptămâni profesori, părinți si elevi se chinuie să convingă guvernanții si cercurile politice de consecințele dezastruoase ale deciziei ministerului condus de Monica Anisie, alias "Viorica Dancilă a PNL", de a bloca organizarea olimpiadelor școlare. Circa 1000 de semnături s-au strâns pe o petiție depusă si la Parlament, prin care se cere redarea dreptului tinerilor studioși si talentați ai Romaniei de a-si demonstra EXCELENȚA.

Ionut Cojocaru prezintă concis pe blogul lui Ion Cristoiu evenimentele si implicațiile din jurul acestei DECIZII TÂMPITE. Concluziile pe care le putem avea, vin in linia eforturilor de DEZAGREGARE A ROMÂNIEI pe care le-am putut observa "ÎN CLAR" în ultimele luni, sub privirile uimite ale celor ce încă mai gandesc in țară, dar și sub "oblăduirea” unei infrastructuri de putere românești FĂCUTĂ PRAF!”, se arată pe pagina de Facebook a lui Cozmin Gușă.