Cozmin Gușă detonează NUCLEARA în PSD: s-au comandat execuții în mass-media între colegii de partid

Proaspăt revenit în PSD, Cozmin Gușă, susține că le va propune apropiaților săi din CEX-ul PSD să investigheze o informație care circulă pe culoarele partidului. Gușă arată că s-ar fi cheltuit bani din fondurile PSD pentru a fi comandate atacuri împotriva lui Vasile Dâncu, dar și a altor membri PSD.

”Propun un audit intern al cheltuirii banilor partidului in contractele cu mass-media, strict direcționat pe informația care circula la nivelul PSD, conform careia ar fi comandate in baza acestor contracte atacuri împotriva unor colegi de partid, fapt nu doar imoral, dar și nestatutar. Pe scurt , nu este vorba doar de atacurile la adresa lui Vasile Dancu sau alții din ultimele zile, ci de o acțiune desfășurată inclusiv in cursul anului trecut de către niște colege cu sarcini operative in derularea contractelor cu mass-media.”, a spus Gușă.

Cozmin Gușă susține că va propune PSD o reorganizare financiară, asta pentru că organizațiile județene nu mai au bani.

"Voi propune CEX PSD de săptămâna viitoare două chestiuni legate de cheltuirea banilor partidului obținuți prin subvenție, având in vedere ca am sesizat niște neajunsuri sau anomalii in urma deplasărilor prin teritoriu pe care le-am realizat in ultimele săptămâni. Propunerile le fac in calitate de membru simplu, dar dacă va fi nevoie, voi ruga colegi membri CEX sa le înainteze spre discuție.

Am sesizat o mare problema legată de finanțarea acțiunilor organizațiilor județene PSD, sume mici colectate din cotizații, respectiv cvasiinexistența unor sponsori. Acest fapt periclitează grav pregătirea campaniei electorale pentru alegerile locale, ceea ce poate genera un insucces nedorit pentru partid. Drept urmare, propun alocarea a 4 milioane de RON pe lună, din totalul de circa 7 milioane de RON încasați de către PSD, câtre organizațiile județene PSD in cursul anului electoral 2020, reușind astfel sa sprijinim adecvat eforturile de organizare și campanie ale colegilor noștri din plan local.

Suma de peste 3 milioane de RON este suficientă pentru o organizare eficientă la centru, și spun asta prin prisma experienței mele de fost secretar general, respectiv șef de campanie. (rezultă o medie de cca 100 000 RON per luna per organizație județeană PSD, dar sumele pot fi alocate proporțional cu populația județului”, a declarat Cozmin Gușă, la Realitatea Plus.