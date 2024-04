Cozmin Gușă, dezvăluiri despre vizita secretă a lui Geoană la Moscova: 'Deal-ul era aranjat de americani și Geoană l-a stricat' (VIDEO)

În anul 2009, Mircea Geoană a făcut o călătorie secretă la Moscova, fără să-și anunțe echipa de campanie. Pe atunci, Cozmin Gușă era șeful de campanie a lui Geoană. Invitat în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării”, moderată de Robert Turcescu la Metropola TV, Cozmin Gușă a povestit care au fost motivele pentru care Geoană a făcut acest gest, care a distrus rapid tot ce se clădise până atunci.

„Dacă va fi dispus să vorbească despre adevărul călătoriei sale la Moscova și cum s-a soldat aceasta, Mircea Geoană o să se facă de râs. Călătoria lui s-a petrecut cred că exact pe durata prezenței în România a tatălui lui Tucker Carlson, Dick Carlson, pe care eu l-am rugat să vină în România, în calitatea lui de fost director la ‘Vocea Americii’, ca jurnalist vechi și ambasador al CIA, pentru a monitoriza corectitudinea alegerilor. Eu spuneam atunci că Băsescu, Blaga și Coldea vor frauda alegerile. Băsescu era cunoscut în SUA, Blaga deloc, Coldea foarte puțin. Omul a venit și a făcut raport că există posibilitatea să fie fraudate alegerile. Nu știu dacă mai am raportul lui Dick Carlson.

Eu când fusesem în Statele Unite, în toamnă, am fost la Casa Albă pentru Geoană. Americanii nu erau foarte încântați la început, pentru că Băsescu era în funcție, el era cu Soros, juca cu ei, dar au acceptat până la urmă să meargă cu Geoană în alegeri. Am discutat direct cu William Schlickenmaier, consilierul prezidențial al lui Barack Obama, era o cameră care ne filma și am discutat timp de o oră. Și, după ce ne-am înțeles, după ce mi-a zis că, dacă alegerile vor fi fraudate, ei nu le vor recunoaște, dar că vor avea nevoie de agitație în stradă, Schlickenmaier m-a întrebat dacă mă duc tot eu și la Moscova. Pentru că ei voiau să-i anunțe pe ruși că un om al lor, al americanilor, va veni președinte în România, respectiv Geoană, și că ei nu trebuie să aibă o problemă cu asta, pentru că România este punte între Washington și Moscova. Americanii mi-au ales interlocutorul, care era președintele Camerei Superioare, omologul lui Geoană, care era președintele Senatului la noi. Era un om de-al lui Putin, dar conducea un partid mai mic. L-am sunat pe Gâdea, de pe malul Potomacului, i-am zis că totul a decurs bine, că poate verifica pe site-ul oficial și că le-am explicat partenerilor noștri americani că e unul, Blaga, și unul, Coldea, care vor frauda alegerile. Alarmă! Am venit în țară, i-am spus lui Geoană toată povestea în detaliu și i-am zis că mă duc la Moscova. Am primit invitație de la Moscova, americanii+rușii=love, m-am dus, le-am explicat situația, că noi suntem puntea între Est și Vest. Am primit raportul de la ruși, totul era în regulă, am confirmat și cu americanii. Urma pasul alegerilor.

Geoană a fugit de sub escortă, că le-a zis lui Hrebenciuc și lui Radu Mazăre că trebuie să meargă la Moscova fără să știe nimeni. El nu mi-a spus nimic, nici mie, nici lui Vântu, că nu mai vorbea cu Vântu în perioada aia (s-a dus forțat atunci la spa). S-a suit într-un avion privat și s-a întâlnit cu un vicepreședinte al omului cu care mă întâlnisem eu, roata a 5-a la căruță. Și m-a sunat la o săptămână distanță rusul cu care mă întâlnisem eu și mă întreabă: ‘de ce a mai fost necesar?’. Eu nu știam despre ce era vorba. Am aflat atunci și nici nu puteam să spun nimic sau să mă cert cu el, că era campanie. Geoană a negat atunci că ar fi fost la Moscova, a mințit. Am trecut peste scandal. Se făcuse publică doar vizita mea la Moscova, am stat și am încasat-o, dar n-am putut să spun la momentul acela că, de fapt, m-au trimis americanii și că m-au pus să fac puntea între SUA și Rusia. Deal-ul era aranjat de americani și Geoană l-a stricat. Am trecut peste asta în campanie. Dar șmechereala asta românească, să nu spună nimic… Geoană a fost în avion cu Hrebenciuc și Mazăre, probabil și Nicușor Constantinescu.

La fel cum nu ne-a zis nimic nici despre vizita la Vântu, de pe Strada Paris. Nu mi-a spus nimic Geoană, deși făcusem antrenament cu el toată dimineața. Vântu nu mi-a zis nimic, deși eram prieteni, pentru că Geoană i-a zis cu o seară înainte ‘lasă că-i spun eu mâine dimineață și rezolvă Cozmin’.””, a relatat Cozmin Gușă, potrivity Solid News.

„Mircea Geoană s-a predat la CIA”

Întrebat cum se explică faptul că Mircea Geoană este acum secretar general adjunct al NATO, cel mai bine plasat în sondaje în postura de candidat la președinția României și este curtat de „marile” trusturi de presă din țară, Gușă a răspuns:

„Mircea Geoană s-a predat la CIA, asta este presupoziția mea. Din punctul meu de vedere, comportamentul lui atât de obedient asta arată. Nu am vreo dovadă că ar fi cetățean american, deși se vorbește că ar fi. Nu am dovadă că Geoană ar avea ditamai viloiul în Washington, deși se vorbește și despre asta. Dar toate aceste avantaje și scoaterea lui din toate scandalurile așa îl recomandă. Faptul că ‘il consigliere’, contabilul familiei, fratele soției sale, ‘Mihaela, dragostea mea’, se află în Turcia, într-o țară NATO, într-un spital, dar el este condamnat în România și nu-l aduce nimeni să-și ispășească pedeapsa în România, deși nu este bolnav, ne arată că e o intervenție străină acolo.

Geoană nu e bun pentru că nu este independent și nu poate să reprezinte interesul național. În rest, are destule calități. Nici un rusofil nu-i bun (nu eu sunt ăla), dar ce trebuie să înțeleagă lumea e că nici România nu mai este pro-americană, din nefericire, din cauza americanilor, dar mai mult din cauza obedienților noștri, pentru că lumea identifică eșecul național cu prosternarea asta fără a pune nicio condiție în fața americanilor.”