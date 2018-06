Cozmin Guşă, după mutarea lui Iohannis la şefia SIE: 'Numirea lui Vlase este foarte nimerită'

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit la Realitatea TV despre numirea lui Gabriel Vlase la şefia Serviciului de Informaţii Externe.

"Având în vedere miza acestei nominalizări, trebuie să o analizăm din trei puncte, să vorbim ce înseamnă asta pentru SIE şi pentru comunitatea de informaţii din România, despre PSD şi majoritatea parlamentară şi apoi să vorbim despre posibilităţile de joc politic care se vor specula în perioada următoare în urma acestei mişcări surpriză, de şahist. Klaus Iohannis a mai făcut câteva mişcări de genul ăsta de mişcări de şah care pot să fie greu deductibile pentru unii ca Dragnea, care este mai obişnuit cu jocul de table, să facem şi o glumă", a spus consultantul politic.

"La punctul I, era mai mult decât necesar ca SIE să capete un director civil după o perioadă de interimat mult prea lungă, mult, mult prea lungă şi după perioada nefastă în care a fost condus de Mihai Răzvan Ungureanu şi jocurile pe care unele le-a presupus, le-am expus public, pe altele le-am înţeles în care Mihai Răzvan Ungureanu şi alţii ca el au angrenat SIE de unde şi criticile din ultima vreme la adresa Serviciului de Informaţii Externe. Nu mă refer numai la Black Cube aici, ci la mult mai multe lucruri care a fost care au fost criticale. Numirea lui Vlase este foarte nimerită. În cunosc pe Gabriel Vlase pe aproape 20 de ani, din interioarul PSD, eram secretar general atunci, cred că el era mai vechi în partid decât mine. Este o candidatură destul de potrivită, este un tip antrenat, este un tip care a studiat pe direcţiile de securitate şi intelligence şi mai mult decât atâta, această atitudine a lui atât de discretă, deşi este atât de vechi în partid, în Parlament, îl recomandă pentru această poziţie de director al SIE, de fapt, şeful spionilor Românilor, dacă este să formulăm acest lucru pe interesul tuturor", a detaliat Cozmin Guşă.

Conform acestuia, propunerea lui Iohannis este consistentă, acesta fiind în stare să rezolve toate mişcările torţionare care au mai avut loc şi mai au loc la nivelul SIE, respectiv să îmbunătăţească activitatea Serviciului de Informaţii Externe, care nu se poate lăuda, din nefericire, în ultimii ani cu mare lucru, spre deosebire de fratele său mai mare, Serviciul Român de Informaţii, care totuşi, în ciuda crizelor, s-a echilibrat.

"Al doilea lucru, Vlase şi PSD. Vlase nu este nici omul lui Hrebenciuc, nici omul lui Dragnea, el este un om al partidului. Sigur, eu l-am cunoscut la recomandarea lui Hrebenciuc, el are foarte tânăr, pentru că Hrebenciuc era liderul PSD Bacău şi liderul grupului parlamentar. Dar să mai spune de un om de aproape 50 de ani că este omul cuiva care a dispărut de mult din partid mi se pare deplasat, dar cred că această ascendenţă a avut-o fiecare. Ponta a fost omul a lui Năstase şi al meu, Dragnea a fost omul lui Miron Mitrea şi a lui Marian Oprişan, dar asta nu înseamnă că nu şi-au găsit oameni importanţi. Important este să te promoveze cineva şi să creadă în calităţile tale, el a avut calităţi în interiorul PSD şi din acest motiv a şi rezistat. Un lucru mult mai importat este următorul: el este foarte respectat în Parlament, atât în stânga, cât şi în dreaptă, precum şi la nivel de UDMR. Are o activitate veche în Parlament la nivel de comisii, la nivel de birou permanent şi din acest motiv dacă lui Dragnea i-ar trece prin cap să refuze aceasă nominalizare, îi va fi foarte dificil să îi convingă pe colegii săi să voteze împotriva lui Vlase pentru că pentru Vlase sunt convins că vor vota inclusiv oameni din opoziţie, o parte datorită faptului că este numirea lui Iohannis şi o parte datorită relaţionărilor pe care o are Vlase în tot arcul politic", a mai explicat Cozmin Guşă.

Consultantul politic a mai spus că vede în acest moment nominalizarea lui Vlase ca fiin un un lucru care se va şi vota, indiferent de ce Dragnea vrea să facă. "Dacă vorbim de Dragnea de acum doi ani, puteam să spun că nu va avea nicio problemă să susţină această candidatură. Dacă vorbim de Dragnea din zilele noastre care se mişcă atât de haotic şi care are anumite probleme, nu vreau să îl jignesc, Doamne Fereşte, se mai întâmplă în viaţă, atunci în cred în stare să încerce o nouă demonstraţie de forţe", a spus acesta.

"Acum trecem la punctul 3, la jocurile politice, Liviu Dragnea ar putea să încerce să îndrepte partidul să voteze împotriva lui Vlase. Asta i-ar putea fi fatal, nu doar că nu va reuşi să blocheze nominalizarea lui Vlase, întrucât acesta îşi va face o majoritate parlamentară, dar această înfrângere va fi un fel de începutul sfârşitul pentru că va arată că pe anumite mize nu mai reuşeste să aibă majoritate. Vlase face parte din noua generaţie de vice-preşedinţi, în fruncte cu Mihai Tudose, cu Ciolacu. Eu sunt o echipă destul de unită, destul de uniţi astfel încât vor putea să îl blocheze pe Dragnea. În general ei sunt uniţi între ei pe mize personale. Asta este o miză foarte importantă pentru Vlase şi eu îi văd pe toţi ceilalţi că îl vor susţine indiferent de ce zice Dragnea", a afirmat acesta.

Cozmin Guşă a mai spus că este un joc politic extrem de sofisticat. "Propunerea lui Iohannis este consistentă şi din punct de vedere profesională. Dacă Dragnea se joacă cu majorităţile cu propuneri inconsistente din punct de vedere profesional, de genul Vioricăi Dăncilă, Iohannis face o propunere greu de refuzat. Eu nu văd posibitatea refuzului şi repet, şcolile, anturajul, relaţiile internaţionale puternice şi de durată pe care le are în face greu de refuzat", a încheiat consultantul politic.

