Cozmin Gușă îl avertizează pe Marcel Ciolacu: A comis o gafă uriașă! Este sfătuit foarte prost

Analistul politic Cozmin Gușă susține că declarația lui Marcel Ciolacu, care a spus că demisionează dacă AUR bate PSD la europarlamentare, este una greșită din punct de vedere politic. Gușă consideră că Marcel Ciolacu are sfătuitori proști și riscă să aibă soarta lui Crin Antonescu, cel care a cerut un scor din partea PNL și apoi s-a trezit ”băgat în gard”.

„Mihai Tudose, o fi, n-o fi bun în viziunea unora din exterior, eu vă spun că PSD-iștii îl consideră cel mai bun și cel mai experimentat la ora actuală. PSD-ul a tot evoluat, după ’90, cu fel de fel de organizatori, de la Octav Cozmâncă, la Hrebenciuc, la Cozmin Gușă, la Liviu Dragnea, la un moment dat, și sigur că fiecare dintre noi am avut momentele noastre de succes sau de insucces. În ce mă privește, nu am avut niciun insucces, am stat vreo 3 ani și ceva acolo, dar nu despre asta e vorba. Mihai Tudose este categorisit în interiorul PSD-ului ca fiind cel mai experimentat din punct de vedere organizațional, și tocmai din acest motiv i s-a impus cumva această funcție de șef de campanie, pe care, din câte știu eu, nu a dorit-o în mod necesar el; dar, pentru ca să se pună răspunderea pe altcineva decât pe Ciolacu și pentru ca să fie folosit cel mai bun jucător pe organizare din PSD, a fost preferat Mihai Tudose.

La Ciolacu, problema este una gravisimă, nu legat de el, ca persoană, că nervii mai vin, mai trec, ci legat de felul în care este asistat. Marcel Ciolacu este asistat foarte prost, la fel de prost cum a fost asistat și Liviu Dragnea, la fel de prost cum a fost asistat și Victor Ponta, ca să mă refer la liderii cu relevanță; despre Viorica Dăncilă nu vreau să vorbesc, pentru că a fost o perioadă scurtă, exact cât trebuia să călărească în calitate și de candidat la prezidențiale, care să ajungă în finală cu Klaus Iohannis. Această asistență, fel de fel de consilieri, jurnaliști, oameni apropiați, este una pestriță, formată de multe ori din oameni ai serviciilor secrete, care nu au experiență nici în partidul respectiv, ca să nu vorbim doar de PSD, putem să extindem și la PNL, și nici în jocul politic real. Sunt ținuți în jurul câte unui lider maximal, cum este Ciolacu astăzi, pentru ca să-l bage în gard din când în când, pentru ca să-l sfătuiască ‘de bine’: ‘șefu’, așa ar vrea Bruxelles-ul’, ‘șefu’, așa ar vrea pădurea’ din stânga sau din dreapta, iar Marcel Ciolacu ar fi trebuit să se convingă de acest lucru prin șirul de, să spunem, gafe cărora le-a căzut victimă în ultima vreme, unele cu impact social foarte mare: de la dispariția cash-ului, care a fost anunțată, nu s-a făcut, dar l-a lovit în moalele capului, până la apariția de Crăciun la finalul slujbei de la Patriarhie, când n-avea nevoie de așa ceva. Eu îl știu pe Ciolacu de mult timp, știu că merge la biserică, știu că e foarte credincios; nu avea nevoie de o paradă făcută în acest fel prin care să-și atragă oprobriul.

Forțarea modestiei: dom’le, mie nu-mi place că premierul țării mele călătorește la economy; desigur că detest felul princiar în care își efectuează călătoriile Klaus Iohannis, care nici măcar nu mai este de folos, măcar un premier lucrează, dar premierul României trebuie să meargă totuși, cu asistența lui, la business, acolo, în față, să poată să vorbească între ei, să poată să închege dialoguri, să folosească timpul în mod util și să nu fie neapărat pradă unuia din spatele lui care-i trage un baston peste cap sau îl gâdilă la urechi. Astea sunt niște excese comportamentale care nu-l caracterizau pe Ciolacu înainte să ajungă prim-ministru și ele, în mod evident, sunt dictate de către această vecinătate, care, vecinătate, l-a sfătuit ‘de bine’ și aseară, să slobozească această ipoteză a demisiei, o ipoteză care are două efecte adverse: 1. Îi demobilizează partidul, care nici nu-și punea problema că ar trebui să se lupte cu AUR-ul, de aseară își pune această problemă, dacă însuși liderul își pune funcția pe masă pentru o asemenea miză și 2. Tocmai ce a validat AUR-ul și mai ales pe George Simion ca fiind printre cei doi favoriți, alături de PSD, la europarlamentare.

Deci este o declarație politică foarte proastă, care, atenție, celor puțin mai în vârstă, dar nu foarte în vârstă, dar trecuți de 30 de ani, le-ar putea aduce aminte de declarația lui Crin Antonescu din 2014, care era mare lider PNL, mare candidat la prezidențiale și care, hodoronc-tronc, sfătuit de către un om al lui Florian Coldea de pe lângă el, tot așa, mare consultant, Bogdan Teodorescu îl cheamă, care i-a băgat în gard și pe Ponta, și pe Adrian Năstase, și pe Crin Antonescu, i-a zis ‘dom’le, ca să pari tare în partid, spune-le că la europarlamentarele din luna mai, dacă nu faci 20%, tu îți dai demisia din funcția de președinte’. De fapt, Florian Coldea și ai lui au pregătit în acest fel venirea lui Klaus Iohannis drept candidat la prezidențiale”, scrie Cozmin Gușă, în Solid News.