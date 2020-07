Cozmin Gușă: Lucovide, ăsta da EȘEC! Românii vă consideră mai corupți decât PSDragnea

Analistul politic Cozmin Gușă comentează ultimele date ale sondajului CURS și remarcă faptul că românii au ajuns să îi considere mai corupți pe cei de la PNL decât au fost guvernele PSD din epoca Liviu Dragnea.

Citește și: Mesajul lui Tudorel Toader pentru Anca Alexandrescu: Dragnea, vacanţa la Neptun şi OUG pe amnistie şi graţiere

”Ăsta da eșec, LuCOVIDE: ROMÂNII VĂ CONSIDERĂ MAI CORUPȚI DECÂT GUVERNĂRILE PSDragnea! 5 concluzii.

CURS a publicat datele primului sondaj post-pandemie, realizat prin interviuri față-n-față, deci cu un grad de acuratete si precizie superior. 5 concluzii tari:

1. Majoritatea romanilor consideră că guvernul liberal este mai corupt decat precedentele guvernari ale PSDragnea, si mai grav, o largă majoritate dintre aceștia sunt convinși că PNL NU ARE OAMENI COMPETENȚI CARE POT GESTIONA CRIZA ECONOMICĂ; pe românește, LuCOVID a depășit-o si pe Veorica in topul rusșinos al neîncrederii și incompetenței, si-asta doar în cca 6 luni.

2. PNL este considerat INCAPABIL SĂ:

AJUTE FIRMELE ROMÂNEȘTI

REDUCĂ ȘOMAJUL

GESTIONEZE UN NOU VAL DE PANDEMIE

REZOLVE CRIZA INVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC

GESTIONEZE CRIZA ECONOMICĂ

SPRIJINE ROMÂNII AFECTAȚI DE CRIZA CORONAVIRUS;

Tradus in mod concis, ROMÂNII VĂ CONSIDERĂ “BUNI DE NIMIC!", LuCOVIDE!

3. Aceste concluzii ne zic în plus că MILUIREA PRESEI a fost o operațiune cvasi-inutilă, bună doar pentru edulcorarea șocului privitului zilnic în oglindă al echipei KlauSILĂ-LuCOVID; și ne mai dau perspectiva sumbră a scăderii accentuate a credibilității mass-media, care nu poate bate PERCEPȚIA REALITĂȚII SUMBRE, în ciuda eforturilor penibile de PR PLĂTIT DIN BANI PUBLICI; SI-ASTA-I FOARTE GRAV!

4. Sondajul are concluzii devastatoare si pentru OPOZIȚIA “PSD-PRO-ALDE", condusă de către cei "3 CAVALERI AI NEPUTINȚEI (Marcel, Victor si Calin): doar 25% dintre români i-ar mandata să formeze un nou guvern în locul guvernului liberal, adică o susținere la cca jumătate din reprezentarea parlamentară pe care o au acum; de fapt, li se OFERĂ DIN PARTEA PUBLICULUI ETICHETA DE "EXPIRAȚI"! (alt guvern liberal ne-LuCOVID are 17% sustinere, tehnocrati 16%, uniune națională 12%)

5. Tabloul sondajului descrie imaginea unei CRIZE POLITICE SISTEMICE MAJORE! Devine limpede deci, atât nevoia de ALTERNATIVĂ IN INTERIORUL FIECĂRUI PARTID (ce-ar putea reșapa structurile, respectiv cosmetiza imaginea), CÂT ȘI NEVOIA DE UNA-DOUA MISCĂRI POLITICE NOI CARE SĂ POATĂ PRELUA PUBLICUL DEZAMĂGIT ȘI NEMULȚUMIT; daaar, pentru că asta nu prea se poate intampla in conditiile IMPUSE DRACONIC AZI DE CĂTRE “MÂNA NEVĂZUTĂ", să ne așteptăm deci la o competiție electorală de tip "BĂLĂCEALĂ IN NOROI", cu lovituri dure aplicate "pe NV" ...

Și-asta, pentru că doar atât mai merităm în condițiile clare ale lipsei de civism care ne domină plenar!”, scrie Cozmin Gușă.