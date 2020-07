Mesajul lui Tudorel Toader pentru Anca Alexandrescu: Dragnea, vacanţa la Neptun şi OUG pe amnistie şi graţiere

În ultimele zile, în contextul interviului dat de Liviu Dragnea din închisoare, au revenit în actualitate evenimente din anii anteriori, când se discuta despre o posibilă ordonanţă de urgenţă a guvernului pentru amnistie şi graţiere. După ce Tudorel Toader a vorbit despre presiunile la care era supus în acest sens de Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu l-a contrazis pe fostul ministru, aducând ca argument o vacanţă petrecută la Neptun de familia Toader, alături de Liviu Dragnea.

În replică, Tudorel Toader i-a transmis un sms Ancăi Alexandrescu, fostă consilieră a lui Liviu Dragnea, în care afirma că inclusiv în vacanţa de la Neptun a fost invitat pentru a fi convins să promoveze ordonanţa de urgenţă dorită de liderul PSD de la acel moment. În acest sens, Tudorel Toader ar fi avut discuţii până la ora 3.30 dimineaţa cu Liviu Dragnea şi un alt lider PSD.

Anca Alexandrescu i-a prezentat lui Liviu Dragnea, în interviul difuzat de Realitatea PLUS, sms-ul lui Tudorel Toader: "Sâmbătă seara, după emisiunea pe are am avut-o, am primit mesaj de la Tudorel Toader. Nu am spus chestia asta până acum, vă spun dumneavoastră, a spus că s-a simțit presat, dar nu era presat și când a făcut vacanța cu dumneavoastră cu familia la Neptun? În momentul în care accepți un asemenea lucru și petreci cu familia, cu toată lumea, se presupune că nu există o relație de presiune între cei doi oameni. Și mi-a dat mesaj în care mi-a spus: Anca, tu știi foarte bine că și acolo discuțiile au fost despre amnistie și grațiere. Adică, nu despre lucrurile fundamentale care trebuiau rezolvate la Guvern sau despre programul de guvernare și că dumneavoastră îl țineați până la 3 dimineața cu astfel de discuții, unde venise cu familia, și a stat mai mult de o săptămână cu dumneavoastră", a povestit Anca Alexandrescu, realizator Realitatea PLUS.

Cu acordul celor doi, STIRIPESURSE.RO prezintă SMS-ul primit de Anca Alexandrescu de la Tudorel Toader: