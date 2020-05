Cozmin Gușă: Mihai Gâdea a pierdut categoric meciul cu Viorel Cataramă! Și-a administrat o înfrângere

Analistul Cozmin Gușă susține că marea confruntare de la Antena 3, dintre Mihai Gâdea și Viorel Cataramă, a fost pierdută de directorul Antena 3. Gușă consideră că Viorel Carataramă a replicat bine în scandalul auto-infectării, în timp ce Gâdea a mers pe o temă în care nici măcar el nu crede.

”SCORUL MECIULUI Gadea - Catarama: 0-2 ! Plus o demonstratie clara care poate explica nervozitatea "jucatorului" Mihai Gadea ;-)

Am urmarit aseara emisiunea Gadea -Catarama, si-asa cum ma asteptam, "ANTREPRENORUL AUTOINFECTAT" a castigat si-a doua runda. Iar acest lucru nu s-a intamplat pentru ca Gadea ar fi un moderator slab (dimpotriva chiar, si zic asta in cunostinta de cauza, am fost "martorul activ" al debutului sau in televiziune acum 20 de ani!), sau Catarama un interlocutor "de nebatut". Gadea nu a castigat nici aseara tocmai pentru ca a dorit sa impuna o "agenda falsa", in care in mod vizibil nu crede nici el, printr-o atitudine nervoasa, ba chiar jignitoare pe alocuri. Iar de partea cealalta, Catarama a dovedit ca e un "boxer, bun incasator", care rezista in ring si asteapta greselile adversarului. Pe romaneste, Mihai Gadea si-a administrat o infrangere, lucru care are insa talcul sau, bine explicat dealtfel intr-o analiza a lui Ion Spanu, pe care va invit s-o cititi, are semnificatii profunde, dincolo de rezultatul acestui "meci" aducator de audienta pentru Mihai Gadea, respectiv de notorietate pentru Viorel Catarama.”, scrie Cozmin Gușă.