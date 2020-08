Cozmin Gușă profețește: Lui Orban i se apropie funia de par! Ardelenii din conducerea statului i-au decis soarta

Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușă, consideră că premierul Ludovic Orban, chiar dacă nu va fi dărâmat prin moțiune de cenzură, va fi totuși mazilit, asta pentru că ”ardelenii” din conducerea statului i-ar fi decis soarta.

”Lui LuCOVID "I SE APROPIE FUNIA DE PAR" !

Această expresie ardelenească indică momentul în care, un animal domestic lăsat să pască liniștit, se învârte circular până când funia de la grumazul său se înfășoară în jurul parului și se scurtează astfel până în punctul în care mișcările animalului sunt blocate și nu se mai poate hrăni.

Nu folosesc întâmplător expresia ardelenească pentru a caracteriza starea lui LuCOVID, ci pentru că mi-e clar că ARDELENII DIN STATUL ROMAN SI DIN PNL au decis că acesta nu mai poate fi prim-ministru. Iar acest lucru, dacă nu se va întâmpla azi, se va petrece oricum în scurt timp. Două evenimente de aseară ne indică precis acest fapt:

1. "Guvernul va putea achiziționa doar 70-80.000 din cele 250.000 de tablete promise elevilor în noul an școlar pentru desfășurarea cursurilor online, în condițiile pandemiei de COVID-19. Anunțul a fost făcut duminică seară de premierul Ludovic Orban, care a spus că autorităţile au constatat că nu pot finaliza licitaţia derulată prin Oficiului National pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), instituție pe care a criticat-o din nou. Întrebat de ce Guvernul nu schimbă conducerea ONAC, Orban a răspuns: "O vom schimba”. "

2. Rareș Bogdan: "Il atentionez public pe Ludovic Orban si pe colegii mei sa inceteze cu traseismul. Ii rog frumos sa inceteze cu cel mai josnic trafic de persoane, trafic de sclavi, pentru ca este cel mai josnic in democratia romaneasca. Echivaleaza cu faptul ca PNL recunoaste ca nu are suficienti oameni si suficient de buni pentru a guverna si este nevoie sa ia de la PSD. Ii atentionez public sa inceteze orice transfer inclusiv de deputati si senatori pentru ca ii voi ataca public, inclusiv pe Ludovic Orban. M-am saturat sa tac"

Legat de evenimentul 1, neachiziția tabletelor necesare elevilor, consfințește dezastrul organizatoric legat de începutul școlii, și readuce brusc în memoria colectivă toate greșelile administrative grave din criza Coronavirus, girate de către neprofesionista echipă liberală de la guvernare. Ce nu se știe este că în ultima lună, Iohannis a avut 3 întâlniri la Cotroceni cu LuCOVID , Anisie și alți responsabili, unde a început prin a-i chestiona despre pregătiri și soluții pentru începerea organizată a anului școlar, dar a sfârșit avertizându-i că-și joacă funcțiile dacă nu rezolvă problema! Și azi e clar că problema nu va fi rezolvată. Dacă mai adăugați la asta și faptul pe care vi l-am evocat aici, că acum 10 zile Iohannis a primit DOSARUL COMPLET AL DEVALIZĂRILOR BUGETARE DIN PANDEMIE operate de către LuCOVID și gașca lui, plus tăcerea lui KWI din ultimele zile legată de vreo susținere a guvernului, pare destul de limpede că la Cotroceni s-a luat decizia înlocuirii acestui Guvern.

Evenimentul 2, declarația lui Rareș Bogdan alias Number One în viziunea lui Iohannis, slobozită în mod intempestiv exact înaintea moțiunii, e limpede pentru oricine gândește că nu e rodul vreunei întâmplări sau enervări, ci se vede clar că e bine calculată și țintită, strict împotriva lui LuCOVID, dozată pozitiv însă referitor la PNL. Rareș Bogdan știa bine jocurile care se fac în culisele puterii și atunci când era jurnalist, darmite acum când este numărul 2 în PNL, și principalul vector de imagine al liberalilor (aproape INDISPENSABIL!), așa cum a dovedit-o la europarlamentare și prezidențiale. Ce mai știe Rareș, dar LuCOVID escamotează cu ajutorul presei, este faptul că actualul prim-ministru este PIATRA DE MOARĂ ATÂRNATĂ ÎN CAMPANIE DE GÂTUL LIBERAL, are o imagine publică extrem de proastă, iar în laboratoare a reieșit exact că PNL TREBUIE SĂ SCAPE DE EL, dacă vrea un rezultat bun la Locale, respectiv să nu se scufunde la Parlamentare.

În consecință, devine extrem de pauzibil azi scenariul pe care l-am descris acum 3 zile:

"MOȚIUNEA TRECE

LuCOVID și gașca lui pierd definitiv, chiar cu consecințe penale ulterioare. Va fi impus urgent un prim-ministru interimar, dar chiar de-aici apare oportunitatea unui joc rapid și eficient al unui Iohannis secondat de greii liberali pe care-i evocam mai sus. Persoana interimarului e foarte importantă (soluții sunt doar câteva, printre care Cătălin Predoiu sau Marcel Vela), el va avea un rol de agregare rapidă a armatei liberale, plus reactivarea votanților Iohannisto-liberali prin măsuri guvernamentale inteligente și eficiente, exact în contrapartidă cu cele coordonate de către LuCOVID (care în ultima vreme acționează pe post de frânar, având o imagine publică dezastruoasă, această imagine fiind dublată și de trădarea PNL în favoarea USR-PLUS, trădare percepută deja epidermic de către unii ca Scripcaru, Robu, Hava, plus liberalii din București, cum am descris în analiza de ieri!)

În concluzie, azi se joacă doar primul act al piesei îndepărtării lui LuCOVID de la putere. Asta înseamnă și recunoașterea faptului că acesta a condus guvernul în mod dezastruos împreună cu gașca sa de neprofesioniști, eliminând din zona puterii restul liberalilor ce puteau da o coerență mai bună guvernării, iar acum a venit vremea decontului. Dar asta nu înseamnă că liberalii vor pierde guvernarea, ci mai ales ceva asemănător cu ceea ce descriam tot vinerea trecută:

"MOȚIUNEA TRECE

NIMENI NU SE VA MAI OPUNE CA PNL ȘI PSD, CEI DOI CÂȘTIGĂTORI AI JOCULUI DE LA MOȚIUNE, SĂ FORMEZE ÎMPREUNĂ DUPĂ ALEGERI UN GUVERN DE CRIZĂ, CU UN PRIM-MINISTRU PROPUS DE COMUN ACORD ȘI AGREAT DE CĂTRE IOHANNIS! Până la Parlamentare…”

Rămâne să vedem dacă acest lucru se va petrece azi sau în următoarele săptămâni. Răbdare și tutun deci, c-așa-i pe front ...”, scrie Cozmin Gușă.