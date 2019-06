Cozmin Guşă vede altfel situaţia explozivă din Moldova: Maia Sandu a picat în capcană. Putin a fost umilit. Alegerile anticipate, singura soluţie

Consultantul politic Cozmin Gușă crede că Maia Sandu și blocul ACUM au căzut într-o capcană din care ar putea să nu mai iasă, acceptând o alianță cu Igor Dodon la Chișinău, mai ales că guvernul lor nu are forță. UE, crede consultantul, a făcut o greșeală fatală, inclusiv din considerente mercantile, în relația cu Rusia. Klaus Iohannis a reacționat bine prin faptul că nu a susținut noul executiv PSRM-ACUM, crede Gușă, care mai spune că România trebuie să se insereze la masa negocierilor privind viitorul R. Moldova. Deocamdată, alegerile anticipate reprezintă singura soluție, spune consultantul, potrivit realitatea.net.

Cozmin Gușă nu vede cu ochi buni alianța dintre Maia Sandu și Igor Dodon, doi politicieni care erau dușmani declarați în urmă cu doar doi ani, când Sandu îl considera pe președintele socialist drept un ”trădător”.

”În mod evident, Dodonul din descrierea Maiei Sandu e tot ăla din 2017, Maia Sandu s-a schimbat și din nefericire, dacă s-ar fi schimbat în urma unor negocieri cu românii, puteam să aplaudăm să spunem că urmeză o rețetă românească de politică regională. Am însă toate datele că Maia Sandu nu s-a consultat nici cu Iohannis, nici cu PNL, cu nimeni. Ceea ce este foarte important. Închipuiți-vă harta Europei, cum arată Moldova, câtă graniță are cu România și cu Ucraina și cât de vital ar fi pentru Putin să controleze Moldova în întregime.”, a spus consultantul duminică seara la Realitatea TV.

”Maia Sandu a căzut într-o mare capcană, credibilitatea ei va avea mult de suferit. Electoratul ei e unul care stă la distanță de kilometri de Igor Dodon și nu acceptă așa ceva. Cei care au grăbit-o în noaptea de vineri spre sâmbătă să ia aceste decizii nu au făcut bine. Ea avea poziția mult mai comodă de a realiza o alianță cu partidul lui Plahotniuc”, a observat Gușă.

De ce a căzut în capcană? Inclusiv din ”lăcomie”, crede Gușă, cu referire la posturile primite de blocul ACUM în guvern.

”Declarația curajoasă” a lui Iohannis

Gușă a salutat poziționarea prudentă a lui Iohannis, care nu a susținut guvernul Sandu, așa cum a făcut UE, spre exemplu. Această poziționare atrage atenția asupra importanței României în relația cu R. Moldova, crede Gușă.

”Klaus Iohannis a făcut cea mai curajoasă declarație din mandatul de președinte. Pare banală, dar faptul că în pofida declarațiilor unor ambasadori și a PPE, de unde Iohannis își trage seva de relaționare în UE, nu a recunoscut guvernul Maiei Sandu. Foarte important. Asta l-a făcut pe Iohannis să se poziționeze și să poziționeze România: ”Vrem să fim întrebați, pentru că ce se întâmplă acolo noi nu luăm pe gratis”. Declarația de azi a lui Iohannis pune România la masă pentru că se contrapune acestor declarații oficiale ale UE și ale Federației Ruse prin Kozak, care azi mulțumea UE și SUA pentru această poziționare, adică umilea politica externă a UE, dar și a SUA, mulțumindu-le. Pentru că influența reală a Rusiei în interiorul Moldovei e una mare, istorică, culturală și această harababură de la Chișinău folosește în primul rând Federației Ruse”, a observat Gușă.

Consultantul a observat în același timp declarațiile de susținere lansate de Traian Băsescu și Dacian Cioloș. Dacă în cazul lui Băsescu, Gușă a declarat că înțelege ”schepsisul”, în cazul lui Cioloș, consultantul crede că este vorba despre lipsă de cunoaștere a situației.

Gușă a subliniat însă și incapcitatea României de a acționa în ultimele trei luni. ”În ultimele 90 de zile acolo a fost criză și România nu s-a implicat deloc, treaba asta nu e scuzabilă. Moldova urlă prin diverse voci să i se ofere o soluție de către România. Nu a venit și alții mai deștepți au chemat-o pe Maia Sandu și i-au spus: așa faceți”, a spus Gușă.

Rusia, cu ochii pe Ucraina. Conflictul transnistrean se poate dezgheța

Care este intenția Rusiei? Gușă arată cu degetul spre Ucraina.

”Relaționarea economică a lui Plahotniuc în ultimii ani s-a făcut pe direcția Ucrainei lui Petro Poroșenko. Semnalul de alarmă a sunat pentru Plahotniuc când Poroșenko a plecat de la putere și un actor a venit președinte în Ucraina, susținut și motorizat de un oligarh cu puternice legături cu Rusia, care i-a numit oamenii în cabinet. Atunci, Plahotniuc a intrat în alarmă, pentru că jocul lui se baza pe aceatsă relaționare cu Ucraina lui Poroșenko. Dacă vă închipuiți harta Moldovei, știm cu toții că Rusia nu e interesată de România, ci de Ucraina. Și acea graniță lungă a Moldovei cu Ucraina îi interesează mult pe ruși care vor să influențeze și jocul geopolitic în interiorul Ucrainei”, a spus consultantul.



Gușă crede că actuala criză de la Chișinău poate fi rezolvată prin noi alegeri și se teme de evluția ”harababurii”. România este direct interesată de o situație calmă.

”Această harababură de acolo nu se poate rezolva decât cu noi alegeri. În afara acestei soluții, treburile se vor agrava într-un mod care poate să dezghețe acea zonă înghețată din Transnistria și care poate să trimită toată regiunea Moldovei în conflict dezghețat la granița UE și a NATO. Dacă suntem serioși, noi românii cred că preferăm negocieri intense în această perioadă de vară, ca să ne facem loc la masă”, spus Gușă care a amintit că România are interese economice în Moldova.

”Banca Transilvania a făcut cel mai mare proiect de extindere în Moldova, cumpărând Victoriabank, care era a lui Pahotniuc. Și asta sunt discuții de geo-economie”, a spus Gușă.



”UE a făcut o greșeală fatală”. Ce ar putea face România?

Gușă consideră că Uniunea Europeană a greșit și că unul dintre motive ține de interesele mercantile ale Germaniei în relație cu Rusia. Asta riscă să arunce Moldova în brațele Rusiei.

”Plahotniuc e un om politic, oligarh, care a fost motorizat în ascensiunea lui de România. Că era a lui Iliescu, a lui Băsescu, a lui Ponta ca prim ministru. Această Românie l-a preferat mereu pe Plahotniuc și mă mir că azi se feresc toți să vorbească despre acest lucru. Eu am avut un proiect de consultanță în 2010 când au fost alegeri. A fost alături de mine și Dan Dungaciu, care era consilier al lu Mihai Ghimpu. Cu multă greutate am reușit ca Voronin să nu mai câștige mai multde 50% și acea alianță europeană să aibă o majoritate de 53%, care nu a dus în Moldova direct în brațele Moscovei. Azi, UE cred că a făcut o greșeală fatală, și pentru că interesele economice ale Germaniei sunt atât de stringente. Și atunci a sugerat Maiei Sandu și lui Năstase să realizeze acest mariaj care miroase urât și care nu poate să stea în picioare, care practic îi ia lui Sandu și blocului ACUM un mare potențual electoral, adică ce își doreau rușii. Publicul lui Dodon e mai puțin pretențions la asemenea agende și asta nu îl va costa prea mult pe un Dodon care se comportă rușinos, lamentabil. Nici în Africa nu a fost surprins un astfel de personaj care cerea mită”, a spus consultantul.

Gușă a subliniat că nu este totuna dacă granița României cu Rusia este pe Prut sau pe Nistru. ”Orice se întâmplă ne sugerează că mai degrabă va fi pe Prut, în loc să fie pe Nistru. Se pierde teren pentru că inclusiv SUA nu sunt interesate de acest spațiu. Pentru că au preferat să discute tot cu Plahotniuc. Au discutat mai puțin cu Maia Sandu. Și nu au discutat cu Bucureștiul”, a spus Gușă.

Consultantul crede de aceea că România ar face bine să se poziționeze pentru a intra în negocieri în perspectiva alegerilor din septembrie.

”E bine să ne gândim asupra perspectivelor profunde pe care aceste evenimente ar putea să le inducă. Să lăsăm această temperatură din Moldova pe care nu știm să o măsurăm și să ne construim un aliniament de negocieri în perspectiva alegerilor din septembrie”, a spus Gușă.

Putin, ”perdantul de serviciu” din punct de vedere mediatic

Gușă crede că în mod neașteptat că perdantul de serviciu din punct de vedere mediatic este Vladimir Putin. ”De mult nu știu să fi fost umilit Putin și să nu aibă reacție. Un președinte de republică fost sovietică îl evocă ca pe un trader, amintește de șters dosare, de bani derizorii pentru Rusia lui Putin. Nu țin minte să i se fi întâmplat așa ceva lui Putin. Un Putin așa de terfelit ar putea intra într-o nouă fază de rezolvare a acestui conflict, care sigur ar putea să însemne și omuleți verzi”, a spus Gușă.

”Andrian Candu a spus aseară că una dintre cerințele Rusiei era ca acele canale în limba rusă să poată fi vizionate fără restricții în Moldova.Ah, că pe de altă parte putem să-l bănuim pe Plahotniuc că vrea să-și prezerve puterea asta e clar. Dar trebuie să fim atenți dacă acordul nu ascunde o strategie mai sofisticată a rusiei de a ocupa acest spațiu geopolitic care îi dă o posibilitate de control asupra Ucrainei și aspra graniței NATO”, a avertizat consultantul.

Guvernul Maia Sandu, un guvern fără forță

Consultantul consideră că în continuare, Guvernul Maia Sandu nu are prea multe șanse de reușită. ”Eu cred că nu se poate întâmpla mare lucru. UE are puține posibilități să preseze România. Mult mai puține decât are România. Rusia își va vedea de treabă și în orice caz nu o va avantaja pe Maia Sandu și guvernul ei, astfel că nu văd o posiblitate de presiune externă care să o pună pe Maia Sandu într-o poziție de a acționa guvernamental. SUA nu au miză și sunt mai puțin interesați. Poate că semnalul lui Iohannis de azi va suna mai tare la Washington, ceea ce ar putea determina Washingtonul să vină să se consulte cu România.

Guvernul Maia Sandu e unul fără forță. Deciziile au fost invalidate prin dizolvarea Parlamentului, rețeaua lui Plahotniuc nu s-a speriat de ce au spus Maia Sandu sau Dodon. Din punct de vedere mediatic, Plahotniuc are în proprietate circa 80% din instituțiile media din Moldova. Acea comunicare pe care ar vrea să o facă rusofilii sau Maia Sandu e una marginală”, a spus Gușă.