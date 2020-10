CRÂNCEN Acuzații grave în războiul dintre Armenia și Azerbaidjan: azerii, acuzați că folosesc bombe cu dispersie - VIDEO

Reprezentantul oficial al Ministerului Apărării din Armenia, Artsrun Hovhannisyan, acuză forțele azere că folosesc bombe cu dispersie în timpul ciocnirilor militare din Nagorno-Karabakh. „Inamicul folosește bombe cu dispersie, iată fragmentele lor”, a spus el.

Conventia privind munitiile cu dispersie este în vigoare, cu toate acestea ea a fost ratificata doar de o treime din tarile semnatare. In temeiul Conventiei, tarilor semnatare le este interzis sa fabrice, foloseasca si stocheze munitii cu dispersie. Pactul a fost negociat la Dublin, in mai 2008. Pana in prezent 107 tari au semnat tratatul, dar numai 38 l-au ratificat. Bombele cu dispersie, arme care contin sute de munitii mai mici ce se raspandesc pe o suprafata mare atunci cand sunt detonate, sunt folosite de catre fortele militare impotriva infanteriei ca explozivi "anti-personal".

Munitiile sunt extrem de controversate, deoarece la detonare se intind pe o suprafata mare si nu pot face distinctia intre tintele militare si cele civile. Bombele care nu reusesc sa explodeze atunci cand ating pamantul, actioneaza ca mine de teren, care cauzeaza un numar mare de victime civile, in conformitate cu CCM, care duce o campanie impotriva utilizarii bombelor cu dispersie si a altor dispozitive similare.

Avion de luptă doborât

Apărarea antiaeriană din Nagorno Karabah a doborât un avion de luptă şi două drone azere, a anunţat vineri Ministerul armean al Apărării pe site-ul Guvernului, relatează Reuters.

Atacuri violente la Stepanakert

Forțele armate azere au tras vineri după-amiază asupra capitalei Nagorno-Karabakh Stepanakert, în urma căreia sunt răniți și infrastructura civilă este deteriorată. "În urma bombardamentelor forțelor armate azer din Stepanakert sunt mulți răniți, Ministerul Situațiilor de Urgență din Karabakh, precum și infrastructura civilă a orașului au avut de suferit", a spus Artsrun Hovhannisyan, reprezentantul ministerului Apărării din Armenia.

Lovitura a avut loc la ora locală 13:30. „Distrugerea este gravă. A avut loc un raid aerian asupra orașului”, se arată în presă.

Vineri, Hovanneisyan a scris pe Facebook că „inamicul lovește noi atacuri asupra orașului Hadrut” din Karabakh. Potrivit acestuia, forțele armate azere au lovit acest oraș din sistemul de rachete cu lansare multiplă Smerch.

