Creatorii satirei Netflix în care Iisus este homosexual, atacaţi cu cocktailuri Molotov

Sediul companiei Porta dos Fundos din Rio de Janeiro, ce a produs satira „A Primeira Tentação de Cristo” pentru Netflix, în care Iisus este homosexual, a fost atacat cu cocktailuri Molotov în ajunul Crăciunului, iar acum poliţia braziliană investighează cazul potrivit news.ro

Nicio persoană nu a fost rănită în atacul care nu a produs pagube, un paznic reuşind să stingă focul, potrivit presei locale şi a mesajelor publicate de companie pe Twitter.

Programul umoristic special „The First Temptation of Christ/ A Primeira Tentação de Cristo”, care are o durată de 46 de minute, a fost criticat încă dinainte de lansarea pe 3 decembrie pe Netflix. Peste 2,3 milioane de oameni au semnat o petiţie prin care cereau înlăturarea lui de pe platformă.

Realizatorii lui au fost acuzaţi de blasfemie. În film, Iisus îl aduce acasă pe iubitul lui, Orlando, pentru a-l prezenta Familiei Sfinte. Din distribuţie fac parte Gregório Duvivier şi Fábio Porchat.

Porta dos Fundos, care a câştigat un premiul Emmy pentru programul special de Crăciun de anul trecut, „The Last Hangover”, în care Iisus şi discopolii erau prezentaţi după o noapte de petrecere, a transmis pe Twitter: „Vom merge mai departe, mai uniţi, mai puternici, mai inspiraţi şi încrezători că ţara va supravieţui acestei furtuni de ură şi că dragostea va triumfa alături de libertatea de exprimare”.

Porta dos Fundos a predat autorităţilor înregistrările făcute de camerele de supraveghere în timpul atacului, iar poliţia anchetează cazul.

Un videoclip care a fost partajat online arată că în spatele atacului a stat un grup religios de extremă dreaptă, intitulat Popular Nationalist Insurgency Command of the Large Brazilian Integralist Family. Videoclipul, în care producătorii şi Netflix sunt acuzaţi de blasfemie, a fost difuzat la o zi după atacul de la sediul Porta dos Fundos.

Brazilia găzduieşte cea mai mare comunitate catolică din lume, dar şi o comunitate evenghelică în expansiune, care are influenţă politică.