Credex IFN și Mobexpert au încheiat un parteneriat privind vânzarea de mobilier prin servicii de credit

Credex IFN, companie financiară nebancară ce oferă credite de bunuri de consum şi de nevoi personale, a încheiat un nou parteneriat cu Mobexpert, privind vânzarea de mobilier prin servicii de credit, conform agerpres.

"Soluţiile de finanţare oferite de Credex IFN vin în sprijinul clienţilor companiei de mobilier în vederea îmbunătăţirii opţiunilor de plată pentru achiziţionarea de produse direct din reţeaua de magazine Mobexpert din toată ţara", se menţionează într-un comunicat remis, luni, AGERPRES.

Astfel, clienţii Mobexpert au posibilitatea să îşi aleagă produsele dorite direct din magazinul fizic Mobexpert şi au la dispoziţie opţiunea de plată prin serviciul de creditare Credex cu 24 rate fără dobândă. În plus, în perioada 25 octombrie - 30 noiembrie 2021, clienţii vor beneficia de o ofertă specială pentru achiziţii de peste 15.000 lei pe care le vor putea achita în 36 de rate cu dobânda 0%."Mobexpert este unul dintre cele mai apreciate branduri pe piaţa românească de mobilier şi ne bucurăm să încheiem cu ei acest parteneriat. Interesul românilor pentru mobilier şi îmbunătăţirea locuinţei a crescut în ultimul an, odată cu petrecerea unui timp mai mare în spaţiul de locuit. Implicit, vânzările în această categorie prin programul de creditare vor continua să înregistreze creşteri. În plus, atragerea de noi parteneri comerciali face parte din strategia noastră de dezvoltare şi de diversificare a produselor de care se pot bucura clienţii noştri, în funcţie de nevoile existente", a declarat Traian Baicu, director general Credex IFN.Înfiinţată în anul 2018, Credex IFN este o instituţie financiară nebancară, înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale şi face parte din grupul Altex România. În prezent, compania oferă o gamă variata de produse financiare: credite de bunuri de consum, credite de nevoi personale, credite auto şi asigurări de viaţă în parteneriat cu Metlife.Activitatea de creditare a companiei se realizează prin intermediul partenerilor comerciali (Altex, Media Galaxy, Mobexpert, SF Travel), dealeri auto (noi şi second hand), brokeri şi structura internă de agenţi de vânzare (vânzări directe) dar şi online prin intermediul aplicaţiei mobile Credex şi platforma site-ului Credex IFN.Credex IFN acordă credite cu sume ce pornesc de la 300 de lei până la 15.000 de lei, cu o perioadă de rambursare de la două luni şi până la maximum cinci ani. De la înfiinţare, Credex IFN a finanţat credite în valoare de peste 42 de milioane de euro.Grupul Mobexpert a fost înfiinţat în 1993 şi este o companie 100% românească, deţinută de antreprenorul Dan Şucu. Reţeaua regională a Mobexpert numără, în prezent, 26 de hipermagazine şi magazine. În România, reţeaua cuprinde 11 hipermagazine în Bucureşti, Braşov, Suceava, Piteşti, Sibiu, Iaşi, Oradea, Constanţa şi alte 15 magazine partenere. Grupul Mobexpert are 2.100 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de aproximativ 230 milioane euro. Grupul Mobexpert detine, de asemenea, opt fabrici de mobila care produc pentru piaţa românească şi pentru export. Grupul include şi 5 magazine Mobexpert Outlet dedicate ofertelor speciale, situate în Bucureşti (în zonele Pipera, Pantelimon, Militari), Suceava şi Constanţa şi un magazin online, www.mobexpert.ro.