Credincioși și măicuțe, intoxicați cu ciuperci la o mănăstire îndrăgită din România: Poliția a întocmit un dosar penal

Cinci persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Județean Vâlcea după o intoxicație alimentară cu ciuperci. Două călugărițe și trei turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au consumat ciuperci culese din zona Romanii de Jos din localitatea Horezu, județul Vâlcea. Reprezentanții mănăstirii ar fi încercat să mușamalizeze cazul.

"Noaptea trecută, angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea au fost solicitaţi pentru o intoxicaţie alimentară cu ciuperci, la un lăcaş de cult în localitatea Horezu, sat Romanii de Jos, unde mai multe persoane au cerut ajutor. În urma acestei solicitări, cinci persoane au fost transportate de echipajele SMURD şi SAJ la UPU Vâlcea pentru îngrijiri şi investigaţii suplimentare. În momentul preluării, persoanele în cauză, prezentau stări de rău (greţuri şi vărsături)", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Octavian Fulger, relatează Agerpres.

Medicii de la Spitalul Judeţean Vâlcea au declarat că toate cele cinci persoane se află în prezent internate la secţia Medicală, starea lor fiind stabilă.

"S-au prezentat două măicuţe şi o familie din Suceava, care au declarat că au consumat la masa de la ora 10,00 seara ciuperci culese din pădure. În jurul orei 2,00, au început să se simtă rău şi au solicitat ajutor medical. Primele care au ajuns la spital au fost o măicuţă şi o tânără cazată la mânăstire, cu dureri de burtă, diaree, greaţă şi vărsături, la scurt timp sosind şi părinţii tinerei şi încă o măicuţă, cu aceleaşi simptome. Persoanele respective au fost internate pe secţia Medicală şi sunt stabile în momentul de faţă", a declarat medicul şef al UPU Vâlcea, dr. Florin Nicolae.

Poliția a deschis un dosar penal

Poliția Vâlcea a întocmit un dosar penal în acest caz: “În urma apariției în spațiul public a unui articol cu privire la faptul că 5 persoane s-au intoxicat cu ciuperci la un lăcaș de cult din Horezu, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judetean Vâlcea este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii s-au sesizat din oficiu întocmind un dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Scandal la mănăstire

Jurnaliștii de la Adevarul.ro au aflat pe surse că reprezentanţii Mănăstirii Horezu au interzis într-o primă fază accesul salvatorilor, în parcarea interioară a lăcaşului de cult, pentru a putea să le ofere îngrijiri medicale la faţa locului celor afectaţi şi pentru identificarea altor victime, cel mai probabil pentru a nu se afla amploarea incidentului. Comandantul ISU Vâlcea, colonel Dan Pascaru, a declarat: „De când sunt comandat nu am întâmpinat vreo situaţie în care să nu ni se permită accesul. Cei de la SAJ au fost primii. Noi când am ajuns nu am avut probleme. SMURD-ul a intrat direct. Acest lucru este prevăzut de altfel prin lege”. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea nu a fost semnalat nimic despre un astfel de incident la nivelul Poliţiei Horezu.