Crește temperatura în PNL. Apelul lui Victor Paul Dobre: Suntem uniți, dar avem dreptul să ne adresăm miniștrilor pe un ton mai tăios

Fost ministru PNL, deputatul Victor Paul Dobre a declarat miercuri la Antena 3, despre sedinta centrală a PNL in care au aparut discutii tensionate despre activitatea unor ministri si pozitia partidului in sondaje, că nu a fost un scandal, ci „ne-am spus lucruri unii altora, unii mai transant, altii mai diplomatica”

„Nu e scandal în PNL, e o maniera de a discuta in care ne-am spus lucrurile unii altora, unii mai transant, altii de o maniera mai diplomatica, in functie de experienta fiecaruia si de parcursul profesional. In momentul acest, PNL este unit pentru ca avem responsabilitatea guvernarii tarii. Stim ca trebuie sa fim uniti chiar daca avem dreptul sa le spunem ministrilor parerile noastre, chiar si pe un ton mai taios”, a declarat Victor Paul Dobre.

Citește și: Rareș Bogdan și Florin Roman au EXPLODAT în ședința PNL: ne MĂCELĂREȘTE PSD!/ Nu mă mai duc la TV-uri .