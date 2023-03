Creștere cu 144% a numărului de elevi înscriși în școlile private

Numărul elevilor înscrişi în clasa pregătitoare în şcolile private din Bucureşti a ajuns la 1.583 în acest an şcolar, în creştere de la 649 în anul şcolar 2013 – 2014, creșterea fiind de 144% în ultimii 10 ani.

Evoluţia sistemului de învăţământ din ultimii ani şi lipsa de reacţie a autorităţilor la problemele din şcolile de stat au împins din ce în ce mai mulţi părinţi spre învăţământul privat. Învăţământul privat a prins un avânt puternic în ultimul deceniu, iar tot mai mulţi părinţi se îndreaptă către alternative pentru şcolile de stat, deşi taxele pentru astfel de şcoli private sunt de ordinul sutelor sau miilor de euro pe lună, conform Mediafax.

În Bucureşti, în ultimii zece ani şcolari numărul elevilor înscrişi în clasa pregătitoare în şcolile private din Bucureşti a crescut cu aproape 144%, arată datele de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (IŞMB), transmise Ziarului Financiar.

Învățământul privat, creștere colosală

Astfel, în anul şcolar 2013 - 2014, în Bucureşti erau 649 de elevi de clasa zero înscrişi în învăţământul privat, pe când în 2022 – 2023 numărul lor a ajuns la 1.583, adică o creştere de aproape 144%. În anul şcolar 2022 – 2023, numărul elevilor înscrişi în clasa zero în şcolile private reprezintă aproape 10% din totalul copiilor înscrişi la acest nivel.

Cei mai mulţi elevi de clasa zero sunt în şcolile private din sectorul 1 – 480 de elevi, sectorul 3 – 457, şi sectorul 6 – cu 244 de elevi.

De altfel, cea mai mare creştere a numărului de elevi de clasă pregătitoare de la privat din ultimii zece ani şcolari a fost în sectorul 6 al Capitalei, de 213%, de la 78 de elevi în anul şcolar 2013 – 2014 la 244 în 2022 – 2023. În ceea ce priveşte numărul elevilor de clasa zero din sectorul 1, ei reprezintă mai bine de 30% din totalul de 1.583 de copii de acest nivel din şcolile private din Capitală.

Singurul sector care a înregistrat o scădere a numărului de elevi înscrişi la privat pentru clasa pregătitoare este sectorul 5, însă a fost o scădere de la doar trei elevi, de la 78 în anul şcolar 2013 – 2014 la 75 în 2022 – 2023.

Per total, numărul elevilor înscrişi în clasa pregătitoare în şcolile din Bucureşti a ajuns la aproape 17.600 în anul şcolar 2022 - 2023, în creştere cu 9% în ultimii 10 ani şcolari, arată datele transmise de IŞMB.

Cea mai mare creştere a numărului de elevi înscrişi în clasa pregătitoare în ultimii zece ani şcolari a avut loc în sectorul 3 din Bucureşti, de 15%, de la 2.919 de elevi înscrişi în 2013 – 2014, la aproape 3.360 de elevi înscrişi în anul şcolar 2022 – 2023.

Două sectoare ale Municipiului Bucureşti au înregistrat scăderi ale numărului de copii înscrişi în clasa zero în ultimii 10 ani şcolari: sectorul 2 şi sectorul 5. Astfel, în sectorul 2 numărul lor a scăzut de la 2.982 de elevi în 2013 – 2014 la 2.851 de elevi înscrişi în ultimul an şcolar, adică 2022 – 2023. În sectorul 5, numărul copiilor înscrişi în clasa zero a scăzut de la 2.319 în 2013 – 2014 la 2.268 în anul şcolar 2022 -2023.

Date de la Asociaţia Şcolilor Particulare din România arată că numărul instituţiilor de învăţământ private a ajuns la 1.560, dintre care 32,8% sunt în zona Bucureşti - Ilfov. Circa 46% dintre instituţiile de învăţământ private sunt pentru nivelul de educaţie preşcolar, 14% sunt pentru învăţământul primar, 6% sunt pentru învăţământul gimnazial, 11% pentru cel liceal şi 23% pentru cel postliceal.

Ministrul educaţiei, Ligia Deca, a prezentat la începutul săptămânii trecute proiectul noilor legi ale educaţiei, lansate în dezbatere publică în vara anului trecut de fostul ministru Sorin Cîmpeanu. Modificările aduse de proiectul legislativ vizează, printre altele, organizarea examenului de admitere la liceu, examenului de bacalaureat, salarizarea profesorilor, bursele elevilor, decontarea transportului elevilor, mandatele rectorilor şi încurajarea atragerii cadrelor didactice în şcolile din mediul rural. Proiectul nu include însă măsuri simple şi concrete de îmbunătăţire a sistemului de educaţie, precum construirea de noi şcoli sau corpuri pentru şcolile existente pentru a evita aglomerarea în şcolile din Bucureşti sau din alte oraşe mari.