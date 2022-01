Crima din Bolintin-Vale: Liderul PSD din județ cere Internelor să-l demită pe șeful Poliției

Liderul județean PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina, îi cere ministrului de Interne să-l demită pe șeful poliției județene, după crima din Bolintin-Vale.

„Avem un nou scandal uriaş în care este implicată Poliţia Giurgiu! Al doilea, în ultimele 4 zile. Mai mulţi giurgiuveni din Bolintin Vale s-au revoltat faţă de oamenii legii, în urma unui tragic incident în care un om şi-a pierdut viaţa. Iată că, din nou, Inspectoratul Judeţean de Poliţie(IPJ) Giurgiu este arătat cu degetul de către toată ţara! S-a umplut paharul şi, ca atare, îi cer imperativ ministrului de Interne să îl DEMITĂ pe şeful Poliţiei Giurgiu, Cătălin Georgescu! I-aş cere #demisia chiar inspectorului şef, dar este clar că nu are onoare, având în vedere că s-a spălat pe mâini de orice responsabilitate, de fiecare dată, după atâtea cazuri incredibile, dezbătute intens în presa locală şi naţională: furt dintr-o clădire a IPJ Giurgiu, furt de muniţie de la Postul de Poliţie Mihăileşti, cazul „porcului de Crăciun”, acuzaţii grave la adresa unor şefi de post susţinuţi şi promovaţi de Georgescu, distrugerea unui alt post de poliţie din judeţ, cazuri grave de furt ori tâlhărie, nesoluţionate nici după ani buni. Niciodată, imaginea Poliţiei Giurgiu nu a avut atât de mult de suferit cum s-a întâmplat în ultimii ani, de când la conducerea instituţiei se află Cătălin Georgescu. Consider că inspectorul şef şi-a dovedit incompetenţa cu vârf şi îndesat. Este timpul ca Poliţia Giurgiu să recâştige încrederea şi respectul cetăţenilor! Este timpul ca toţi profesioniştii din IPJ Giurgiu să îşi facă meseria aşa cum trebuie, fără să mai sufere din pricina aroganţei, nepriceperii, încăpăţânării şi prostiei unuia a cărui singură calitate este că are prieteni în acelaşi partid din care face parte şi şeful său de la Interne!”, a scris deputatul pe Facebook.

Mai mulţi locuitori din oraşul Bolintin Vale protestează miercuri seară după ce un bărbat, lovit cu o piatră de un localnic, în urmă cu trei zile, a murit, poliţiştii şi jandarmii constituind zonă specială de siguranţă publică, pentru ca evenimentele să nu escaladeze. În localitate a fost constituită "zonă specială de siguranţă publică", pentru ca evenimentele să nu escaladeze şi să fie asigurat climatul de ordine şi siguranţă publică.