Crin Antonescu pune presiune pe Ludovic Orban: jocurile care s-au făcut în Modrogan

Subiectul candidaturii lui Crin Antonescu, fostul lider al PNL, la alegerile europarlamentare este unul care încinde spiritele în PNL. Ludovic Orban nu l-ar dori pe Antonescu pe liste, dar aici apare o problemă politică pe care o va avea în partid, dacă-l trădează pe fostul lider PNL.

Citește și: CUTREMUR în PSD: echipa lui Dragnea începe EXECUȚIILE la Capitală

În vară, Ludovic Orban era încolțit de foștii lideri PDL și o parte din cei ai vechiului PNL. Pentru a calma spiritele, Orban i-a chemat pe Blaga și Antonescu și le-a cerut să calmeze spiritele. În schimb, Orban le oferea celor doi poziții eligibile la alegerile europarlamentare, ne-au declarat surse din PNL

Scăpat de presiune, Ludovic Orban încearcă să-i înlăture pe cei doi. Grija cea mare a șefului PNL nu este că Antonescu și Blaga vor ajunge pe lista de europarlamentare, ci faptul că odată reintrați complet în jocurile politice vor avea o influență foarte mare asupra deciziilor care se iau în PNL.

În acest moment, Orban se folosește de sondajele comandate de PNL pentru a-i scoate pe Antonescu și Blaga din joc, dar fostul lider al PNL nu cedează presiunii. Crin Antonescu îi reamintește lui Orban că nu el a cerut să fie pus pe liste ci a fost chemat insistent, iar acum îi cere acestuia să-și țină partea de învoială.

”Nu știu dacă sunt pe liste. E o întâlnire a conducerii operative a partidului, se vor analiza rezultatele acestui rezultat pe care l-ați invocat și vom vedea. Repet niște lucruri care credeam că vor fi clare. Eu nu am solicitat partidului sau cuiva să mi se acorde o poziție la aceste alegeri. Am fost invitat de către conducerea partidului, s-a insistat în legătură cu asta și am dat curs acestei invitații. Dacă partidul consideră că trebuie să candidez, voi candida. Dacă nu, nu. Viața merge înainte, iar acestea sunt doar detalii”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3.