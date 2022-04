Crin Antonescu: 'Sunt mai bine ca niciodată' (video)

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, a declarat la 'Marius Tucă Show' că se simte mai bine ca niciodată după ce a ieșit din politică, loc în care mereu a avut o anumită stinghereală.

„Ma gandeam (la retragerea din politica) inca din prima zi in care am intrat. Vorbesc foarte serios. In permanenta am avut o anumita stinghereala, pentru ochiul cunoscatorului s-a vazut, nu eram ca pestele in apa si in permanenta m-am autoamagit asa multi ani, vreo 25, 'Hai si asta ca sa avem un capat, ca sa avem o statie'. Nu regret, nu regret nici c-am stat, nu regret nici c-am plecat, dar deloc”, a spus Antonescu.

„Sunt foarte bine, sunt mai bine ca niciodata”, a adăugat el.

Crin Antonescu a adăugat că, paradoxal, cu cât avansezi în politică, cu atât ai mai puțină libertate să faci ce vrei.

„Eu ca sa fiu sincer si cat am facut politica am incercat sa fac numai ce voiam eu, numai ca nu poti face chiar numai ce vrei tu. Paradoxal, poate unii nu stiu, am facut mai mult si mai intreg ce voiam eu cata vreme nu am fost presedinte in partidul in care cu onor am servit. Cu cat esti mai sus pe scara esti mai putin liber in sensul asta aproape boem, de fac ce vreau. Cu cat reprezinti mai multi oamenei, nu poti sa faci ce vrei”, a afirmat acesta.