Crina Pintea, dezvăluiri șocante: Tadici s-a așezat lângă mine și mi-a dat un pumn în spate

CSM Bucureşti joacă sâmbătă, de la ora 15:00, cu Gyor într-o partidă pentru grupele principale ale Ligii Campionilor, potrivit Mediafax.

La maghiari e şi Crina Pintea, 28 de ani, iar acum pivotul ce evoluează şi pentru naţională a povestit şi un episod dureros din carieră. În perioada 2000 - 2005 a jucat la HC Zalău sub comanda lui Gheorghe Tadici şi a intenţionat în repetate rânduri să renunţe la handbal din cauza comportamentului violent al antrenorului său.

"Eu nu vreau să vorbesc despre el. Din cauza lui am vrut să mă las de handbal de mai multe ori. Nu m-am lăsat pentru că iubesc extraordinar de mult sportul asta, uneori poate exagerat de mult. Poate sunt obsedată de acest lucru. Eram foarte tristă la Zalău şi spuneam că vreau să mă las. Am zis că orice aş face voi reuşi. S-au întâmplat momente în care el îmi spunea că nu sunt bun de nimic, că nu am forţă sau viteză", a spus Crina Pintea, conform Fanatik.

Pivotul lui Gyor a continuat: "S-a luat de mine, de familia mea şi îmi spunea tot felul de lucruri care nu aveau legătură cu handbalul. Oamenii nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Am fost judecată că am uitat de unde am plecat. Nu este adevărat, nu am uitat. Este un lucru care m-a marcat pe viaţă. Şase ani din carieră mea am suferit foarte mult şi nu m-am lăsat de handbal. Am spus mereu că voi pleca de acolo şi îmi voi continuă visul meu. Când mie, aproape mi se termină contractul, mi-a spus că dacă nu voi prelungi contractul cu Zalăul mă va desfiinţa şi că el m-a adus în handbal şi el mă va scoate din handbal.

Citește și: Simona Halep a revenit în România, după 9 meciuri în două săptămâni: 'A meritat. Nu contează în momentul acesta clasamentul'

Mi-a mai spus că el m-a adus la naţională şi că el m-a făcut jucătoare, că fără el nu voi putea juca. Vreau să spun doar că el m-a ţinut pe loc foarte mulţi ani. Azi jucăm bine, iar o săptămâna mă toca încontinuu", a continuat această.

A lovit-o la EURO!

Pintea a dezvăluit cum a fost lovită de Tadici, la EURO 2014. "Când un om îţi spune în fiecare zi că eşti prost, ajungi să crezi. Mie asta mi s-a întâmplat timp de şase ani. M-a pus să semnez un contract mai repede decât ar fi trebuit. Eu mai aveam doi ani contract şi el mă chema să mai semnez pentru un an şi jumătate. În acel moment ştiam ce se poate întâmplă dacă nu semnez. Ştiam ce influenţă are şi m-a făcut să nu mai am încredere în mine. M-a făcut să cred că omul e prost şi aşa va muri. Nu doar pe mine m-a făcut să cred acest lucru", a declarat handbalista.

"În 2014, la Campionatul European din Ungaria. Era primul meci, jucăm cu Germania, el era antrenor atunci. Mă duc în apărare, o adversara a marcat de la zece metri, şi m-a chemat pe banca.

S-a aşezat lângă mine şi, nu exagerez, mi-a dat un pumn în spate. Mi-au dat lacrimile instantaneu. M-a luat de mâna şi m-a aruncat pe bancă, după care m-a întrebat de ce plâng? Cum să mai continui eu să joc la acel turneu final? În aceste condiţii a trebuit să joc", a încheiat Pintea, cea care a mai jucat la Thuringer (2015-2017) sau Paris 92 (2017-2018) .