Crina Pintea, după înfrângerea cu Gyor: 'Meciul greşeala aşteaptă, am încercat să gestionăm mai bine unele greşeli'

Crina Pintea a reuşit două goluri în victoria Gyor-ului în faţa echipei CSM Bucureşti, scor 27-25, în Sala Polivalentă din capitală. Jucătoarea în vârstă de 28 de ani a fost impresionată de primirea avută, în ciuda faptului că a evoluat pentru campioana Ungariei, potrivit news.ro.

Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați în SUA pentru trafic de droguri - Cei doi s-ar ascunde în Mexic

Românca din lotul Gyor-ului a analizat partida în care CSM a reuşit, în startul reprizei secunde, să recupereze un deficit de 5 goluri, înainte de a se înclina în final. "Am luptat foarte mult astăzi, important e că nu am cedat şi am luptat până în ultima secundă. Meciul greşeala aşteaptă, am încercat să gestionăm mai bine unele greşeli, chiar dacă am făcut şi noi destul astfel de erori - dar şi asta face parte din joc. Mă bucur că am reuşit să câştigăm", a spus Pintea la microfonul Telekom Sport.

Crina Pintea a ţinut să le mulţumească spectatorilor: "A fost o atmosferă frumoasă, m-am bucurat să văd că am fost aplaudată, chiar dacă am jucat împotriva unei echipe din România".

CSM Bucureşti a pierdut ambele partide cu Gyor din grupele principale ale Ligii Campionilor şi are nevoie de ajutorul echipei maghiare pentru a merge mai departe.