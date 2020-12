Crina Pintea s-a apucat de actorie

Pivotul naţionalei de handbal, Crina Pintea, a urmat cursuri de actorie în ultimele şapte luni şi s-a declarat, joi, încântată de experienţa care, din cauza testării sale pozitive, nu a putut fi finalizată în acest an. Crina Pintea a ratat Campionatul European din Danemarca tocmai din cauza testării pozitive la Covid-19 înaintea plecării şi a rămas acasă.

Handbalista Crina Pintea oferă încă o imagine aparte a vieţii sale private, după ce în urmă cu câteva săptămâni impresiona prin acţiunea sa caritabilă de confecţionare şi donare de măşti de protecţie.

Afectată de testarea pozitivă la Covid-19, care i-a interzis participarea la Campionatul European din Danemarca, unde în absenţa sa România a ocupat locul 12, pivotul naţionalei a povestit succint experienţa sa din ultimele şapte luni la un curs de actorie.

”De aproape 7 luni fac un curs de actorie, însă nu l-am ales cu gândul de a deveni actriţă, nici pe departe! Când mi-am propus să fac asta, gândul meu a fost că vreau să mă pun în situaţii inedite, să mă autodepăşesc, să cunosc oameni noi, să ies din zona de confort... Şi s-a întâmplat, ba mai mult, ceea ce am trăit în aceste 6 luni depăşeşte cu mult aşteptările mele, am cunoscut oameni buni, deschişi, liberi, plini de viaţă şi de valori. Suntem toţi oameni care venim din diferite domenii, dar care iubim frumosul, iubim viaţa. Într-o perioadă în care pare ca viaţa a stat în loc, la TeenMedia Academy - cursuri de actorie, am întâlnit toate astea. Tocmai s-a încheiat ultimul modul din acest an şi ar fi trebuit să fiu acolo, dar nu s-a putut, iar felul în care ne-am adaptat şi cum am participat nefiind prezentă fizic m-a făcut fericita şi vă multumesc! A fost o experienţa minunată şi astept cu nerăbdare etapa următoare!”, a scris handbalista într-un mesaj postat pe Facebook, alături de fotografii inedite din timpul cursurilor sale de actorie.

Crina Pintea nu s-a putut deplasa la Campionatul European din Danemarca, unde România a obţinut o singură victorie şi locul 12 la general, fiind testată pozitiv la Covid-19 chiar în cantonament, înaintea plecării delegaţiei.

Jucătoarea de la CSM Bucureşti a fost nevoită să privească toate partidele la televizor, fără a putea ajuta naţionala decât prin sfaturi şi mesaje de încurajare.

